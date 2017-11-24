100 شركة تايلاندية تعرض منتجاتها في «إكسبو الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

واصل المعرض التجاري التايلندي فعالياته في مركز إكسبو الشارقة وسط إقبال لافت من جانب التجار ورجال الأعمال والزوار، للاستفادة من الفرص المجزية التي يتيحها سواء لجهة عقد الشراكات وإبرام الصفقات أو للاستفادة من العروض المذهلة على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات التايلندية الأصلية.

ويشهد المعرض الذي انطلق يوم 25 الجاري، مشاركة 100 شركة تايلاندية تعرض منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مثل منتجات التجميل والسبا والصحة والأزياء والأكسسوارات، بالإضافة إلى المنتجات المنزلية والحياة اليومية والأطعمة والمشروبات، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرائدة في مجالات البناء والامتيازات والخدمات الطبية والعلاجية والمستشفيات وغيرها.

ودعا سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، مجتمع الأعمال وتحديداً في قطاعات تجارة التجزئة والبناء والصحة إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها كونه يمثل منصة تجارية مثالية للقاء أهم المصنعين التايلنديين في العديد من القطاعات والمجالات ومقدمي الخدمات وتجار الجملة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تايلاند، عدا عن توفيره تجربة تسوق فريدة للمهتمين بالمنتجات التايلندية عالية الجودة وبأسعار مغرية، بالإضافة إلى الفعاليات والعروض الثقافية المصاحبة له.

وكان المدفع استقبل أمس كلاً من خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، واصطحبهما في جولة تفقدية في أرجاء المعرض التجاري التايلندي، حيث اطلعا على المنتجات والخدمات المعروضة.

وأثنت خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على حسن التنظيم وحجم المعرض ومستوى المشاركة فيه ونجاح مركز إكسبو الشارقة في استقطاب هذا الحدث وجذب هذا العدد الكبير من الشركات التايلندية، مشيرة إلى أهمية هذا النوع من المعارض في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وسياحة الأعمال وتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين من داخل الدولة وخارجها.

من جانبه، نوه خالد عمر المدفع بالجهود الترويجية التي تبذلها إدارة «إكسبو الشارقة» لاستقطاب أهم الفعاليات والأحداث الاقتصادية والثقافية، بما يعزز اسم إمارة الشارقة وسمعتها المرموقة على الساحتين الإقليمية والعالمية.