«المنتدى الآسيوي» يكرم قادة الأعمال في الإمارات والمنطقة

دبي (الاتحاد)

كرم منتدى قيادة الأعمال الآسيوي 2017 أمس الأول في دبي، نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وأصحاب الرؤى في دولة الإمارات والمنطقة العربية.

وحصلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي على الجائزة الأولى من المنتدى، والتي تمنح للقيادات اللاتي لهن إسهامات متميزة وبارزة في المجالات المختلفة.

وتم تكريم معاليها نظرا لجهودها الكبيرة ولإسهاماتها المتميزة في مجالات العمل البرلماني والسياسي، وخدمة المجتمع، والتعليم، والمرأة، والطفل، والحفاظ على التراث، وكونها مثالاً يحتذى به للمرأة الخليجية والعربية، حيث إن لها باعاً طويلاً في العمل العام، ولها إسهامات بارزة في مجالات عدة ونظراً لدورها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتبنيها للقضايا التي تهم الإنسانية من إحلال السلام والتسامح والتنمية المستدامة والحوار بين الحضارات.

وتسلمت معالي الدكتورة أمل القبيسي الجائزة، من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح راعي المنتدى، خلال الحفل، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ولفيف كبير من المسؤولين وقادة الأعمال على المستوى المحلي والدولي.