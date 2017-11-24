«الاتحاد» يوافق على طلب «الهيئة» بتأجيل إعادة «النهائي»

دبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه الدوري برئاسة يوسف الملا، مساء أمس الأول، على طلب الهيئة العامة للرياضة بتأجيل موعد إعادة المباراة النهائية بين العين وبني ياس لحين بت «الهيئة» في شكوى العين.

كما وجه المجلس الأمانة العامة بإجراء الترتيبات اللازمة لإقامة جلسة عصف ذهني لمدربي الأندية ولاعبي المنتخبات الوطنية والحكام ووسائط الإعلام، وذلك للوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه اللعبة والعمل على معالجتها. واعتمد المجلس الموعد الجديد لإقامة دراسات تأهيل حكام جدد من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل، على أن يكون الحكمان الدوليان إسماعيل إبراهيم محمد نائب رئيس لجنة الحكام، وحامد الروسي عضو اللجنة، محاضرين في الدراسات. كما اعتمد المجلس تشكيل الجهازين الإداري والفني والطبي لمنتخب الشباب بقيادة المصري شريف محمود سويلم مدرباً للمنتخب، وأحمد سالم البادي مديراً للمنتخب، وأشرف رشاد ومحمد يوسف صقر مساعدين للمدرب، وكريم يحيى النخيلي اختصاصي علاج طبيعي، واعتمد المجلس تشكيل منتخبات المناطق.

وقرر المجلس إيقاف مدرب فريق الجوهرة إسماعيل حسن عبدالله آل رجب أربع مباريات متتالية، نظراً لعدم التزامه بالسلوك الرياضي وخروجه عن الروح الرياضية، وذلك أثناء مباراة الجوهرة وسبريا منفيزو في مسابقة السيدات، فيما اطلع المجلس على موافقة الاتحاد الآسيوي في اجتماعه الأخير باعتماد محمد عبدالله الخوري عضو مجلس إدارة الاتحاد عضواً بلجنة الكرة الطائرة الشاطئية للاتحاد القاري.

واعتذر المجلس عن عدم المشاركة في البطولة الودية للرجال المقامة ببغداد، المقررة من 21 إلى 26 يناير المقبل، فيما رحب بطلب نادي الظفرة بالانتساب إلى عضوية الاتحاد.