4 مباريات في الجولة الثالثة لدوري الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

تقام اليوم 4 مباريات، ضمن الجولة الثالثة لدوري الكرة الطائرة، حيث يستضيف العين فريق شباب الأهلي- دبي، فيما يحل بني ياس ضيفا على الوصل، بينما يلتقي بالصالة البرتقالية فريقا عجمان مع النصر، ويحل حتا ضيفاً على الجزيرة.

وبلغت استعدادات الأندية ذروتها لهذه الجولة، بعد أن كانت الإثارة العنوان البارز لضربة البداية، يسعى شباب الأهلي دبي الذي يحتل الصدارة بفارق الأشواط عن بني ياس والنصر بعد تساويهما في عدد النقاط 5 لكل منهم لتحقيق فوزه الثالث على التوالي، بعد عبوره حتا في لقاء ماراثوني وعجمان، فيما يبحث العين «حامل اللقب» عن فوزه الأول في المسابقة، بعد خسارتين أمام بني ياس وحتا والذي يملك في محصلته نقطتين حصل عليهما بالخسارة 3 - 2 في مباراتين على التوالي، حيث عمل مدربه على مراجعات وقراءات مستمرة من أجل أن يستعيد الفريق توازنه.

كما رفع «السماوي» شعار تحقيق الفوز الثالث، خصوصا أن نتائج هذه الجولة قد تفض الشراكة الثلاثية في الصدارة بين بني ياس وشباب الأهلي- دبي والنصر بعد تخطي بني ياس عقبة العين، معززا فوزه الأول بعبور الجزيرة، بينما يملك الأصفر الوصلاوي في محصلته نقطتين حصل عليها بعبور عجمان في لقاء ماراثوني في الجولة الأولى والخسارة من «العميد» في «الثانية».

ويتطلع حتا لتعزيز فوزه الغالي على العين 2 - 3 في الجولة الماضية على حساب الجزيرة والذي يملك في محصلته 3 نقاط، بينما يملك «فخر أبوظبي» نقطة يتيمة «حصل عليها بالخسارة الماراثونية أمام النصر ثم بني ياس، والذي يتطلع لاستعادة توازنه في الثالثة، واضعاً نصب عينيه أن نزف النقاط في البداية ليس في صالح الفريق، كما يبحث العميد عن فوزه الثالث في المسابقة على التوالي أمام عجمان بعد نجاح البرتقالي في الفوز على الأزرق في مباراتي الدور تمهيدي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وتحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة نفسها، بينما يملك عجمان في الدوري نقطة واحدة حصل عليها بالخسارة أمام الوصل وشباب الأهلي دبي.