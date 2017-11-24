سالم عبدالرحمن وإسحاق يشاركان في مونديال الشطرنج

دبي (الاتحاد)

يستعد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن وأستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، على كأس الملك سلمان التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض من 26 - 30 ديسمبر المقبل، وينتظر أن تشهد البطولة مشاركة 400 لاعب من بينهم عدد كبير من الأساتذة الدوليين من مختلف دول العالم.

وتم اختيار المحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم والحكم الدولي سلطان الطاهر للمشاركة في إدارة مباريات البطولة بعد قرار الاتحاد الدولي بتعيينهما نائبين لرئيس لجنة الحكام التي يرأسها الحكم اليوناني نيكلوبولوس.

من جانب آخر، زار وفد من اتحاد الشطرنج نادي الثقة للمعاقين أمس الأول، لبحث سبل التعاون من أجل نشر اللعبة بين أعضاء النادي من ذوي الإعاقة، في إطار خطة الاتحاد لنشر اللعبة في عدد من الأندية بالدولة، والزيارات الميدانية التي بدأت بنادي الذيد ثم البطائح، وتتوالى الزيارات خلال الفترة المقبلة في كل إمارات الدولة من أجل دخول اللعبة كل الأندية.

وكان في استقبال وفد الاتحاد، الذي ضم حسين الشامسي الأمين العام للاتحاد، وسعود المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، كلاً من حيدر طالب عضو مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل المجتمعي، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي.

وبارك أحمد المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة، جهود الاتحاد في نشر اللعبة بين جميع فئات المجتمع واهتمامهم بنشرها بين ذوي الإعاقة.

من جانبه أعرب حسين الشامسي عن سعادته بتواجده في النادي، أعرق أندية الدولة في مجال ذوي الإعاقة.