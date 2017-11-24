اقترب من «مربع المربع» الشارقة يهزم النفط الإيراني في «آسيوية اليد»



تاريخ النشر: الجمعة 24 نوفمبر 2017 رضا سليم (دبي) حقق فريق الشارقة أول فوز له في البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد المقامة حالياً بمدينة حيدر آباد الهندية، بعدما تغلب أمس على فريق النفط الإيراني 38-33، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ليرفع الشارقة رصيده إلى 3 نقاط ويحتل المركز الثاني ليقترب الملك الشرقاوي من التأهل باعتباره الفريق الثاني في المجموعة الذي حقق فوز وتعادل. ويلتقي الشارقة مع مسقط العماني الأحد المقبل، في ختام الدور الأول وهي مواجهة مفصلية وحاسمة للتأهل للمربع الذهبي، وينتظر الملك مواجهة مسقط العماني والنفط الإيراني اليوم وفي حال فوز النفط يتأهل الشارقة مباشرة للمربع دون انتظار نتيجته مع مسقط في الجولة الأخيرة، بينما فوز مسقط أو تعادله سيؤجل حسم البطاقة الثانية للمباراة الأخيرة.