بطولة الشهيد للجو جيتسو تستقطب لاعبي تحت 18 سنة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بصالة «مبادلة أرينا» منافسات النسخة الثالثة لبطولة الشهيد للجو جيتسو التي ينظمها اتحاد اللعبة، ويسعى من خلالها إلى تكريس ذكرى الشهداء والاحتفاء بتضحياتهم.

وتشهد البطولة منافسات من أبناء وبنات الوطن تحت سن 18 سنة، والذين أقبلوا على التسجيل من مختلف الفئات العمرية من البراعم والأطفال والأشبال والناشئين، بزيادة ملحوظة بالمقارنة بالعام الماضي.

وتسعى البطولة إلى غرس العديد من القيم والمعاني السامية التي تحلّى بها شهداؤنا في نفوس أجيال المستقبل، بالإضافة إلى استكشاف وصقل المهارات المتميزة لدى مواطني الدولة من الأبطال الصاعدين.

ومن جهته، أكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، أن البطولة هي تحية إجلال وتقدير لأبطالنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لتظل راية هذا الوطن شامخة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار مهمة الاتحاد الأساسية التي تسعى إلى بناء جيل قوي وصناعة أبطال عالميين.

وقال: تعكس بطولة الشهيد اهتمامنا المستمر في الاتحاد بلعب دور مجتمعي مسؤول، وتوعية الأجيال الصاعدة بالقيم والمبادئ التي يرتكز عليها وطننا الغالي والتي تحلّى بها شهداؤنا البواسل.

وأشار الظاهري إلى تصدر البطولة أولويات الموسم للاتحاد، كونها أبرز حدث رياضي في الدولة يخلد هذه المناسبة الطيبة.

ومن جانبه، أكد يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، الشريك الاستراتيجي للاتحاد أن أبوظبي للإعلام ممثلة بشبكة قنوات أبوظبي الرياضية تحرص على تغطية منافسات وبطولات الجو جيتسو، وبخاصة بطولة الشهيد التي تؤكد على مسؤوليتنا تجاه الفعاليات الوطنية، فضلاً عن التزامنا المستمر تجاه شراكتنا مع الاتحاد، وأضاف: نجحنا منذ بداية موسم 2017 - 2018 بتعزيز حضور هذه الرياضة النوعية على مستوى قاعدة واسعة من جمهور متابعينا عبر مختلف منصاتنا الإعلامية التابعة لأبوظبي الرياضية، وذلك في إطار مساعينا الرامية لترسيخ حضور أبوظبي عاصمة لرياضة الجو جيتسو.