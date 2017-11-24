لوسل: «البلومون» سيكون حذراً في ««جون سميث»

لندن (د ب أ)

يرى يوناس لوسل حارس هيديرسفيلد الإنجليزي، أن فريقه يحظى بمؤازرة فرق القمة هذا الأسبوع أملاً في نجاحه بإيقاف مسيرة انتصارات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحتل هيديرسفيلد الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء، المركز العاشر قبل مباراته أمام سيتي بعد غد، في أعقاب خسارته الساحقة أمام بورنموث بأربعة أهداف من دون رد في الجولة الماضية.

وقال لوسل: هيديرسفيلد على ملعبه يظهر قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية أمام سيتي، حيث خسر مرة واحدة فقط في 6 مباريات خاضها على ملعب جالفارم ستاديوم.

وأضاف: النتيجة الأخيرة لا تعني أي شيء، نحن هنا، لدينا فريق رائع، لدينا شخصية قوية، وسنبذل قصارى جهدنا.

وتابع لوسل: ندرك أن سيتي يمتلك فريقاً رائعاً، ويبدو أنه غير قابل للهزيمة، لكن سيكون من المثير أن نصبح أول من يفوز عليهم.

وفاز هيديرسفيلد 3 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة خلال 6 مباريات خاضها على ملعبه حتى الآن، ويقع في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب في أول موسم له بالدوري الممتاز.

وأشار لوسل: جماهيرنا حتى لو خسرنا تقف إلى جوارنا، لذا اعتقد أن مانشستر سيتي «البلومون» سيكون حذراً عند القدوم إلى ملعب «جون سميث».

وتابع: إنه مكان من الصعب المجيء إليه، سنضع ذلك في اعتبارنا.