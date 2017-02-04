الذهب يزداد بريقاً في 2016

لندن (أ ف ب)

كشف تقرير نشره مجلس الذهب العالمي أمس، أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع في 2016، على الرغم من تباطؤ شديد في الفصل الأخير من العام، مع ابتعاد المستثمرين عن هذه السلعة، وانتعاش إقبال الأفراد عليها.

وفي 2016، بلغ حجم الطلب العالمي على الذهب 4309 أطنان، بزيادة نسبتها 2% بالمقارنة مع 2015، عندما بلغ الطلب 4216 طناً.

لكن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، سجل الطلب على الذهب تراجعاً نسبته 11% بالمقارنة مع العام الماضي، ليبلغ 994,1 طن. وسجل الانخفاض في قطاعي صناعة المجوهرات تراجعاً نسبته( 15% إلى 2389 طناً)، والاستثمار.

وقال جون ماليجان، أحد المسؤولين في مجلس الذهب العالمي الاتحاد الدولي الذي يجمع منتجي الذهب: «إن الطلب على الذهب من قبل المستثمرين ارتفع بنسبة 70% على مدى العام». لكن في الفصل الأخير تخلى المستثمرون المحترفون عن الصناديق الاستثمارية التي تعتمد على مخزونات مادية (اي تي اف)، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. ولم يكف اهتمام الأفراد بسبائك وقطع الذهب لتغيير الاتجاه.

وبلغ حجم طلب هذه الصناديق 532 طناً من الذهب على مدى العام، على الرغم من تراجع قدره 193 طناً في الفصل الرابع.