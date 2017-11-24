المدرب الأوحد.. رواية تصل المشهد الأخير

عمرو عبيد (القاهرة)

لا مجال للمقارنة بين أي مدرب في العالم وبين السير اليكس فيرجسون، الذي بقي مدرباً لمانشستر يونايتد لمدة تجاوزت الربع القرن، ولهذا اعتبره الأول في التاريخ»، كانت تلك هي تصريحات بيب جوارديولا قبل 6 سنوات، عندما تُوِّجَ بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة على حساب المان يونايتد بقيادة فيرجسون عام 2011، واتفق معه بعدها جوزيه مورينيو بعدما وصف فيرجسون بأنه الأفضل وصاحب مسيرة يصعب الاقتراب منها أو محاكاتها، قائلاً: السير كتب اسمه بحروف ذهبية في تاريخ اللعبة، ولم يخطئ المدربان المصنفان على قمة قائمة أفضل مدربي العصر الحالي، عند وصفهما لعملاق «الشياطين الحمر»، الذي صنع حالة فريدة من نوعها طوال 27 عاماً، حافظت على مكانتها ضمن أبرز من صنعوا أسطورة المدرب الأوحد المسيطر على زمام الأمور في فريق واحد لفترة زمنية طويلة، لكنها تعتبر الآن موضة قديمة لم تعد تلائم العصر الحديث على الإطلاق !

فيكفي أن تذكر اسم الفرنسي آرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي، لتكتشف أن تلك التجربة لم تعد تبشر بأي خير في الحاضر أو المستقبل القريب، فقائد المدفعجية الذي يمضي حالياً عامه الـ 22 في تدريب الفريق اللندني، لم ينجح في الفوز ببطولة كبرى منذ 14 عاماً، عندما اقتنص لقب البريميرليج في موسم 2003/‏‏‏ 2004، ولا يمكن اعتبار الفوز بكأس الاتحاد أو الدرع الخيرية في إنجلترا إنجازا يُذكَر، وفي ظل عدم رضا جماهير المدفعجية عنه بجانب تمرد النجوم ورغبتهم في الرحيل، وعدم تحقيق النتائج المرجوة منذ بداية الموسم الجاري، لهذا تبدو أيام فينجر المتبقية مع أرسنال معدودة، بعد التأكد من انحسار موجة المدرب الأوحد التي سادت لفترات طويلة في القرن الماضي.

ومع الفارق الرقمي الكبير في عدد السنوات والإنجازات، تدخل مغامرة الأرجنتيني دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد إلى الإطار نفسه، حيث تولى سيميوني قيادة الروخيبلانكوس في عام 2011، وقاد ثورة الأتليتي في الحقبة الأخيرة بكل اقتدار، بعدما صنع فريقاً بات نداً عنيداً لعملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، واستطاع الفوز بخمس بطولات كبرى هي الليجا وكأس الملك والسوبر محلياً، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي والسوبر القاري، بجانب خسارة نهائي دوري الأبطال مرتين عامي 2014 و2016، لكن سجل الإنجازات توقف عند عام 2014 بعدما عانى الأتليتي من تراجع واضح في المستوى والنتائج، خاصة في الموسم الجاري الذي تسير فيه كل الأمور بطريقة عكسية تعرقل مسيرة سيميوني، حيث يحتاج الفريق إلى معجزة ليتأهل إلى دور الـ 16 في دوري الأبطال قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات، بجانب موسمه المحلي السيئ الذي يحتل فيه المركز الرابع في الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن البارسا المتصدر، والوضع الحالي لأتلتيكو مع سيميوني يؤكد أن تجربة الارتباط الطويل بين المدربين والأندية لم تعد صالحة الآن.

على العكس من تلك التجارب، فطن جوارديولا إلى هذا الأمر قبل سنوات، عندما كان يتوهج مع البلوجرانا، بعدما أحدث انقلاباً هائلاً في التدريب وأدخل متعة بلا حدود على كرة القدم، فاكتفى بيب بـ 4 سنوات مع البارسا حقق فيها كل شيء وصنع أسطورته الخاصة، التي جعلته أحد أفضل مدربي العالم حالياً إن لم يكن الأفضل بالفعل، وحقق بيب 14 لقباً عالمياً خلال تلك الفترة ثم قرر الرحيل، لخوض تجربة جديدة، وهو ما لم يضعه لويس انريكي في اعتباره لاحقاً عندما تولى مهمة تدريب البارسا، حيث انطلق في تحقيق الإنجازات مع موسميه الأوليين، قبل أن تنحسر موجة التألق في العام الماضي وأيقن متأخرا ضرورة الرحيل.