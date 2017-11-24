«سـامسونج» تنفي تعريـض عـمال مصانعهـا في فيتنام لمخاطـر صحيـة

هانوي (د ب أ)
نفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة أمس الخميس، حدوث انتهاكات لعمال مصانعها في فيتنام، وذلك بعد تقرير من منظمتين غير حكوميتين أشار إلى وجود انتهاكات ومخاطر صحية.
وأشار تقرير صدر في السابع من نوفمبر من منظمة «المركز البحثي لدور الجنس والأسرة والبيئة في التنمية» الفيتنامية ومنظمة «آي.بي.إن.إن» السويدية غير الحكومية، نقلاً عن تقارير حكومية فيتنامية، إلى وجود ظروف غير قانونية وقد تكون خطيرة في مصانع سامسونج في فيتنام.
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وأشار التقرير إلى أنه رغم عدم إجراء دراسات وافية، فإن «هناك تسمماً فعلياً بالرصاص، وأمراضاً مرتبطة بالمهنة».
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وأضافت في بيان أن «سامسونج فيتنام تستخدم المواد الكيميائية في عدد من المراحل، يتم فيها اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم تعرض المشغل للمواد الكيميائية». كما نفت استخدام ما يطلق عليها «بطاقات المراحيض»، وهو نظام يُزعم أنه يمنع العمال من استخدام الحمامات في أوقات الراحة.