«سـامسونج» تنفي تعريـض عـمال مصانعهـا في فيتنام لمخاطـر صحيـة

هانوي (د ب أ)

نفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة أمس الخميس، حدوث انتهاكات لعمال مصانعها في فيتنام، وذلك بعد تقرير من منظمتين غير حكوميتين أشار إلى وجود انتهاكات ومخاطر صحية.

وأشار تقرير صدر في السابع من نوفمبر من منظمة «المركز البحثي لدور الجنس والأسرة والبيئة في التنمية» الفيتنامية ومنظمة «آي.بي.إن.إن» السويدية غير الحكومية، نقلاً عن تقارير حكومية فيتنامية، إلى وجود ظروف غير قانونية وقد تكون خطيرة في مصانع سامسونج في فيتنام.

ونقل التقرير عن وزارة العمل الفيتنامية أن «المشكلات المتعلقة بسلامة العمال في صناعة الإلكترونيات يمكن أن تقود إلى الإصابة بالسرطان ونوبات قلبية ناتجة عن التعرض إلى المواد الكيميائية والموجات الإشعاعية والإلكترونية».

وأشار التقرير إلى أنه رغم عدم إجراء دراسات وافية، فإن «هناك تسمماً فعلياً بالرصاص، وأمراضاً مرتبطة بالمهنة».

واعتبرت سامسونج أن التقرير «لا أساس له»، وأن الباحثين لم يزوروا المصانع محل الحديث.

وأضافت في بيان أن «سامسونج فيتنام تستخدم المواد الكيميائية في عدد من المراحل، يتم فيها اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم تعرض المشغل للمواد الكيميائية». كما نفت استخدام ما يطلق عليها «بطاقات المراحيض»، وهو نظام يُزعم أنه يمنع العمال من استخدام الحمامات في أوقات الراحة.