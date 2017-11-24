شراء الطعام بالتكنولوجيا الرقمية.. في شوارع تايلاند

بانكوك (رويترز)
انضم باعة الأطعمة بشوارع العاصمة التايلاندية بانكوك إلى الثورة الرقمية، بعد استخدام رموز الاستجابة السريعة، تلك الرموز المربعة التي تحمل اسم علامة تجارية ما، كوسيلة لدفع ثمن المشتريات، من خلال قراءتها على الهواتف الذكية.
وتشتهر تايلاند بأكشاك البيع التقليدية في الشوارع، والتي تعرض كل شيء، بدءاً بالمعكرونة سريعة التحضير وانتهاء بالملابس.
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وقال سومساك كاوسوان نائب الأمين الدائم لوزارة الاقتصاد الرقمي في تصريحات لرويترز، «يتحرك الاتجاه العالمي صوب «مجتمع خال من النقود»، إذ إنه أنسب ويوفر دليلاً على عقد صفقة ما.
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