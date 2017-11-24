الصادرات والاستثمارات تعززان مكاسب الاقتصاد الألماني

برلين (د ب أ)

من المتوقع أن ينهي الاقتصاد الألماني عام 2017، مسجلاً أسرع نمو له خلال ست سنوات، وذلك بعد أن ساعد تحقيق مكاسب في الصادرات، وتحسن في استثمارات الشركات، في تعزيز إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، أمس الخميس، أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد شهد نمواً بنسبة 8.0 بالمئة، خلال الأشهر الثلاثة التي استمرت حتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري، عندما ارتفع بنسبة 6.0 بالمئة.

من ناحية أخرى، قال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «ING»: «إن الاقتصاد الألماني يواصل دورته الذهبية». وكان قد نما الاقتصاد الألماني بنسبة 9.0 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه استثمارات الشركات بنسبة 5.1 بالمئة خلال الربع الثالث، فقد أصيب إنفاق المستهلكين بحالة من الركود.

وقال مكتب الإحصاء: «إن الاستثمارات في قطاع البناء قد انخفضت، وإن الإنفاق الحكومي كان ثابتاً أيضاً».

وكانت التجارة أيضاً قوة دافعة رئيسة للمكاسب التي تم تحقيقها ضمن إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث، بعد أن تجاوزت الصادرات الواردات.

وأوضح مكتب الإحصاء أن صادرات الربع الثالث ارتفعت بنسبة 7.1 بالمئة، بالمقارنة مع ارتفاع الواردات بنسبة 9.0 بالمئة.

وقد تسارع النمو الاقتصادي الألماني ليصل إلى 8.2 بالمئة خلال الربع المنتهي في سبتمبر، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع من 3.2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو.