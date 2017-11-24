الشرقية للدخان المصرية ترفع أسعار 7 أصناف سجائر

القاهرة (رويترز)

أعلنت الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية عن رفع أسعار سبعة أصناف من السجائر بنسب تتراوح بين 12.5 و25 بالمئة، اعتباراً من أمس الخميس.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار سجائر كليوباترا كينج سايز من 11.5 جنيه (0.65 دولار) إلى 14 جنيهاً (0.79 دولار) وسجائر كليوباترا كوين سوفت من 12.5 جنيه إلى 14.5 جنيه وسجائر مونديال وبوسطن ولايت وبلمونت من 12 جنيهاً إلى 15 جنيهاً.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.

ويأتي رفع الشرقية للدخان لأسعار السجائر، بعدما وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على تعديل قانون القيمة المضافة، بما يزيد الضريبة على التبغ ومنتجاته، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

وتضمن مشروع القانون زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من السجائر إلى 18 جنيهاً من 13 جنيهاً، والثانية إلى 30 جنيهاً من 23 جنيهاً، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيهاً.

وقالت الشرقية للدخان، إنها رفعت أسعار سجائر كليوباترا بوكس من 12.75 جنيه إلى 15.5 جنيه وسجائر سوبر وجولدن ويست من 15 جنيهاً إلى 17 جنيهاً، وسجائر بلاك ليبول من 16 جنيهاً إلى 18 جنيهاً.

وكانت آخر زيادة في أسعار سجائر الشرقية للدخان لبعض الأصناف في يوليو الماضي.

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70 بالمئة، مقابل 30 بالمئة للشركات الأجنبية.