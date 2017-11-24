«الاتحاد ‬الوطني» يفوز ‬بجائزة

دبي (الاتحاد)

‬حصل ‬بنك ‬الاتحاد ‬الوطني ‬على ‬جائزة «‬صندوق ‬العام ‬للاستثمار، ‬المتوافق ‬مع ‬أحكام ‬الشريعة ‬لعام ‬2017» ‬من ‬قبل ‬جلوبال ‬انفستور/‏آي ‬اس ‬اف، ‬في ‬حفل ‬توزيع ‬جوائز ‬أسواق ‬رأس ‬المال ‬في ‬الشرق ‬الأوسط ‬الذي ‬أقيم ‬في ‬فندف ‬رويال ‬بدبي ‬مؤخراً.

تسلم الجائزة، ‬تامر ‬مصطفى ‬كمال، ‬مدير ‬الصناديق ‬والمحافظ ‬الاستثمارية ‬لدى ‬بنك ‬الاتحاد ‬الوطني، ‬في ‬حفل ‬توزيع ‬الجوائز.

وتهتم جوائز مجلة «جلوبال إنفستور/‏ISF‏‭ ‬الشرق ‬الأوسط» ‬السنوية ‬بأفضل ‬الخدمات ‬المالية ‬في ‬المنطقة ‬ضمن ‬مجالات ‬متعددة، ‬بما ‬فيها ‬إدارة ‬وخدمات ‬الأصول، ‬ويتم ‬اختيار ‬الفائزين ‬من ‬قبل ‬لجنة ‬متخصصة ‬من ‬المجلة ‬بالتعاون ‬مع ‬نخبة ‬من ‬أبرز ‬خبراء ‬القطاع ‬من ‬مختلف ‬أنحاء ‬المنطقة، ‬حيث ‬جرى ‬تقييم ‬المشاركين، ‬استناداً ‬إلى ‬قوة ‬الأداء، ‬بالإضافة ‬إلى ‬معايير ‬نوعية ‬وهيكلية.

وقال ‬تامر ‬مصطفى ‬كمال ‬مدير ‬الصناديق ‬والمحافظ ‬الاستثمارية‭ ‬من ‬بنك ‬الاتحاد ‬الوطني: «‬إنه ‬من ‬دواعي ‬سرورنا ‬أن ‬نحصل ‬على ‬هذه ‬الجائزة ‬المرموقة، ‬حيث ‬يتبع ‬بنك ‬الاتحاد ‬الوطني ‬استراتيجية ‬استثمارية ‬تحوطية ‬الغرض ‬منها ‬تعظيم ‬العائد ‬على ‬الاستثمار ‬من ‬خلال ‬توزيع ‬المخاطر ‬والاحتفاظ ‬بنسبة ‬سيولة ‬مناسبة، ‬ما ‬أدى ‬إلى ‬نمو ‬متوازن ‬في ‬صناديق ‬الاستثمار»، وتعد ‬هذه ‬الجائزة ‬شاهداً ‬جديداً ‬على ‬التطور ‬المستمر ‬للبنك ‬وأدائه ‬المتميز»‬.