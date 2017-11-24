«الاتحاد ‬الوطني» يفوز ‬بجائزة

دبي (الاتحاد)
حصل بنك الاتحاد الوطني على جائزة «صندوق العام للاستثمار، المتوافق مع أحكام الشريعة لعام 2017» من قبل جلوبال انفستور/آي اس اف، في حفل توزيع جوائز أسواق رأس المال في الشرق الأوسط الذي أقيم في فندف رويال بدبي مؤخراً.
تسلم الجائزة، تامر مصطفى كمال، مدير الصناديق والمحافظ الاستثمارية لدى بنك الاتحاد الوطني، في حفل توزيع الجوائز.
|
|
وقال تامر مصطفى كمال مدير الصناديق والمحافظ الاستثمارية من بنك الاتحاد الوطني: «إنه من دواعي سرورنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة، حيث يتبع بنك الاتحاد الوطني استراتيجية استثمارية تحوطية الغرض منها تعظيم العائد على الاستثمار من خلال توزيع المخاطر والاحتفاظ بنسبة سيولة مناسبة، ما أدى إلى نمو متوازن في صناديق الاستثمار»، وتعد هذه الجائزة شاهداً جديداً على التطور المستمر للبنك وأدائه المتميز».