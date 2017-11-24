دبي (الاتحاد)

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية أمس اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تحدد إطاراً للتعاون في مجال ابتكار التكنولوجيا المالية (فينتيك). وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الجهتين في توفير إطار تنظيمي يُعزز الابتكار في مجال الخدمات المالية والامتثال التنظيمي في أسواق كل من الجهتين.

وقع هذه الاتفاقية إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، و جون برايس، المفوَّض لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في ملبورن.

وبموجب هذه الاتفاقية، فإن الجهتين تلتزمان بتبادل المعلومات حول تطورات الابتكار في أسواق كل منهما. كما تقدِّم الاتفاقية أيضاً آلية تمكّن الجهتين من توجيه وإحالة الشركات الابتكارية إلى الجهات المختصة.

وقال جونستون: «تؤكد الاتفاقية التي أبرمناها على التزامنا بالمحافظة على وجود قنوات تواصل قوية مع نظرائنا من الجهات التنظيمية الأخرى، كما تضع إطاراً تنظيمياً يدعم أحدث تطورات الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.