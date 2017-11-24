دبي (وام)

وقعت كل من ناسداك دبي وسوق نيروبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم لتيسير إنشاء قطاع للصكوك في كينيا.

وقع مذكرة التفاهم في دبي، كل من حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وجيوفرى أودوندو الرئيس التنفيذي لسوق نيروبي للأوراق المالية.

وعلى الرغم من عدم إصدار أية صكوك في منطقة شرق أفريقيا، إلا أن الحكومة الكينية أعربت عن نيتها في وقت سابق من هذا العام جمع التمويل من خلال إصدار صكوك، بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة على قوانينها من أجل تسهيل توفير هذا المنتج، لذلك جاء توقيع مذكرة التفاهم دعماً للسوق الكينية.

وتعتزم البورصتان بموجب هذه المذكرة التعاون فيما بينهما من أجل مساعدة الحكومة الكينية والهيئات المعنية بالحكومة والشركات الخاصة على إصدار وإدراج الصكوك.

وتستهدف البورصتان دعم منتجات وحلول أسواق المال الإسلامية بوجه عام وتبادل المعلومات والخبرات المعنية بالأسواق في دبي وكينيا.

وقال حامد علي، إنه في الوقت الذي تشهد فيه البورصة العالمية في المنطقة نموا في العلاقات مع البلدان الأفريقية تتطلع «ناسداك دبي» إلى دعم سوق نيروبي للأوراق المالية والحكومة الكينية ومجتمع أسواق المال في البلد في سعيها لإنشاء قطاع صكوك مزدهر، فمن خلال التعاون ومشاركة خبراتنا يمكن للبورصتين أن تدعما نمو التمويل الإسلامي في كينيا دعماً قوياً.

من جانبه، أعرب جيوفرى أودوندو عن تطلعه للاستفادة من خبرة ناسداك دبي الكبيرة بوصفها رائدة في مجال التمويل الإسلامي وقال: « إننا في كينيا نبني قطاع الصكوك من خلال دعم إصدارها وإدراجها، فضلاً عن جذب المستثمرين المحليين والدوليين».

وأضاف أن تطوير أسواق المال الإسلامية سيدعم تمويل التنمية والنمو على المستوى المحلي بدرجة كبيرة، فضلاً عن توطيد علاقاتنا العالمية في الوقت نفسه.