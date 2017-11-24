«كريستال كروزس» تدشن أول رحلاتها الإقليمية من دبي

دبي (الاتحاد)

اختارت شركة الخطوط البحرية السياحية «كريستال كروزس»، دبي لتكون محطّة لإعادة الانطلاق الإقليمية لأفخم سفنها السياحية «كريستال سيمفوني»، التي خضعت حديثاً لعملية شاملة لإعادة التأهيل والتحديث هي الأضخم في تاريخها، والتي استغرقت نحو شهر كامل.

ويأتي اختيار دبي لإعادة إطلاق الباخرة السياحية «كريستال سيمفوني» في مياه الخليج العربي، تأكيداً للمكانة التي تتمتّع بها الإمارة كوجهة سياحية عالمية مفضّلة لزوّار الرحلات البحرية في فصل الشتاء، إذ تقدم دبي حالياً خدماتها لأكثر من 20 شركة سياحية بحرية عالمية، من بينها كريستال كروزس.

واستقبلت دبي نحو 625 ألف زائر بحري خلال موسم 2016-2017، بزيادة قدرها 15% بالمقارنة مع موسم 2015-2016.

وقال حمد بن مجرن، نائب أول رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة):«نحن سعداء باختيار دبي لإعادة الإطلاق الإقليمية للسفينة «كريستال سيمفوني» بعد تحديثها.

نسجل نمواً ملحوظاً ومستداماً في أعداد زوار الرحلات البحرية، فيما تعتبر دبي من أبرز الوجهات الشتوية لهذا النوع من الرحلات، وذلك لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة وفريدة من نوعها، جعلتها قادرة على اجتذاب شرائح مختلفة من الزوار.

من جهته، قال محمد المناعي الرئيس التنفيذي لمراسي«بي آند أو»، والمدير التنفيذي لميناء راشد في مجموعة موانئ دبي العالمية:«يعد ميناء راشد حالياً الميناء الأول في الشرق الأوسط في مجال السياحة البحرية، وفقاً للتصنيفات الدولية، وتصل قدرته الاستيعابية إلى استقبال 7 سفن سياحية عملاقة في آن واحد، وتعد محطة دبي للرحلات البحرية واحدة من أفضل خمس محطات فاخرة تستقبل سنوياً أكثر من 650 ألف زائر من رواد الرحلات البحرية، ومن المقرر استقبال خلال الموسم السياحي الحالي 2017 – 2018 نحو 115 سفينة سياحية فاخرة تابعة لـ 20 خطاً ملاحياً عالمياً.