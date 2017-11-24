أحمد بن سعيد يفتتح توسعة «دي إتش أل إكسبرس» في مطار دبي

دبي (الاتحاد)
افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أعمال التوسعة لشركة دي إتش أل إكسبرس، في المبنى 2 من مطار دبي الدولي، باستثمارات 18 مليون دولار (66.6 مليون درهم). وتساهم المنشأة الجديدة في زيادة عدد الشحنات التي تتناولها كل ساعة، وتعزز عمليات المركز الرئيس لشركة دي إتش أل من دبي.
ومن خلال منشأتها الموسّعة الممتدة على مساحة 13100 متر مربّع في مبنى الشحن لمطار دبي، تتمكّن دي إتش أل إكسبرس من مناولة حتى 5 آلاف شحنة في الساعة، مضاعفة بذلك قدرتها السابقة، البالغة 2500 شحنة في الساعة، كما تخدم 70 ألف عميل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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