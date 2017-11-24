أحمد بن سعيد يفتتح توسعة «دي إتش أل إكسبرس» في مطار دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أعمال التوسعة لشركة دي إتش أل إكسبرس، في المبنى 2 من مطار دبي الدولي، باستثمارات 18 مليون دولار (66.6 مليون درهم). وتساهم المنشأة الجديدة في زيادة عدد الشحنات التي تتناولها كل ساعة، وتعزز عمليات المركز الرئيس لشركة دي إتش أل من دبي.

ومن خلال منشأتها الموسّعة الممتدة على مساحة 13100 متر مربّع في مبنى الشحن لمطار دبي، تتمكّن دي إتش أل إكسبرس من مناولة حتى 5 آلاف شحنة في الساعة، مضاعفة بذلك قدرتها السابقة، البالغة 2500 شحنة في الساعة، كما تخدم 70 ألف عميل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال كين آلن، عضو مجلس إدارة شركة دويتشه بوست، قسم إكسبرس: «إن توسعة منشأتنا في مطار دبي الدولي هي أحدث استثمار تقوم به دي إتش أل لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وعلى نطاق أوسع، من خلال تسهيل التجارة العالمية من وإلى مركزنا الرئيس المتنامي في دولة الإمارات». وتتيح المنشأة الجديدة توحيد عمليات التصدير والعبور والاستيراد مع منطقة للتخليص الجمركي، وحفظ المستندات لإنجار عمليات التوزيع الجوي والبري بين القارات، وعلى مساحة المنطقة بأسرها. ومن خلال نظام ناقل آلي مع فحص مزدوج للأشعة السينية للطرود، وتكنولوجيا التقاط الصور، ونظام فرز الطرود الآلي من خلال الرمز الشريطي (الباركود)، تسهل عملية تسليم أكثر من 120 ألف شحنة يومياً.