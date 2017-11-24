«مجموعة الإمارات» تعزز جهودها في مجال الاستدامة

دبي (الاتحاد)
عززت مجموعة الإمارات، التي تضم طيران الإمارات ودناتا، جهودها في مجال الحفاظ على البيئة والاستدامة، حسب تقريرها البيئي السنوي السابع الذي يتضمن الأداء البيئي للمجموعة خلال السنة المالية 2016/ 2017.
ويعرض التقرير، الذي خضع لتدقيق شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز PwH»، بيانات عن الأداء البيئي للمجموعة ومبادرات الاستدامة البيئية عبر سلسلة من الأنشطة تغطي عمليات طيران الإمارات، وأعمال الشحن والمناولة الأرضية التي تقوم بها دناتا، ومجموعة أخرى من الأنشطة التجارية على الأرض، مثل الهندسة وخدمات الإمداد والتموين. ويهدف التقرير، بالإضافة إلى بيان إجمالي التأثيرات البيئية، إلى تحديد وعرض أفضل الممارسات من العاملين عبر مختلف دوائر وأقسام المجموعة.
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وأضاف سموه: «نستثمر في مواردنا البشرية، وأنظمة وتقنيات جديدة وبنى أساسية ستمكننا من مواصلة الربحية والاستدامة وتطوير أعمالنا. وسوف تفتح جهودنا لتحويل أعمالنا فرصاً جديدة لرفع مستويات كفاءة الموارد وتطوير قدرة أعمالنا على التكيف من أجل رسم مسار على المدى البعيد وليس للسنة المقبلة فقط».
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