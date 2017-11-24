تقرير: الإمارات تدعم نمو نظام رقمي لريادة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أكد تقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشجع بشكل فعال على نمو نظام رقمي لريادة الأعمال، وتدعم أصحاب المشاريع المحليين.

ويتضمن التقرير الذي تم تقديمه تحت عنوان «تمكين الفرص الرقمية في الشرق الأوسط»، بحثاً أجرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومنصة «ومضة»، وجمعية مجتمع الإنترنت.

ويبحث التقرير في الفرص الواعدة في الشرق الأوسط لبناء الاقتصاد الرقمي والتهديدات التي تواجهه، كما يقدم توصيات وخطوات عملية يمكن اتخاذها لتذليل العقبات أمام بناء مستقبل رقمي في المنطقة من شأنه أن يعود بالنفع على الجميع.

ويشمل الاقتصاد الرقمي على النحو الذي يُعرفه التقرير جميع أوجه تحسين الأعمال التجارية الصغيرة لسلاسل التوريد لديها، وتطوير رواد الأعمال لتطبيقات الهواتف الذكية، وصولاً إلى إطلاق الحكومات لحلول الحكومة الإلكترونية واسعة النطاق ومنصات الإنترنت العالمية، مثل فيسبوك، أو الإقليمية، مثل سوق دوت كوم. وحتى تعم فائدة الفرص الرقمية، يتحتم نشر شبكة الإنترنت على نطاق واسع في متناول جميع فئات الاقتصاد، بحيث لا يقتصر ذلك على الشركات الكبيرة أو شركات التكنولوجيا الرائدة فقط.

وقالت المهندسة سلام يمّوت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى جمعية مجتمع الإنترنت: «إن المنطقة يمكنها أن تتحول إلى اقتصاد رقمي رائد، لكن ذلك يتوقف على تضافر جهود مؤسسات القطاع الخاص وواضعي السياسات ورواد التكنولوجيا وعملهم معاً لمواجهة التحديات التي تواجهنا، غير أننا بحاجة أيضاً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يتمكن الناس من جميع قطاعات المجتمع من جني الفوائد التي تجلبها شبكة الإنترنت، وألا يقتصر الأمر على الذين يستطيعون تحمل تكاليفها».