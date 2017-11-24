النصر وشباب الأهلي «فض الاشتباك» في «العوير» دار «العميد»!

وليد فاروق (دبي)

مواجهة النصر وشباب الأهلي دبي، واحد من اللقاءات المثيرة، ويخوضها الفريقان بطموحات متشابهة، لتقارب ترتيبهما في دوري الخليج العربي، وإقامتها على ملعب «العوير»، بوصفه «دار العميد»، رغم أنه أحد ملاعب شباب الأهلي، والفوز من شأنه أن يفض الاشتباك بين الفريقين على المركز الرابع، نظراً لأن كل منهما يملك 13 نقطة، مع أفضلية «الفرسان الثلاثة» بفارق الأهداف.

ويدخل النصر مباراة اليوم، منتشياً بالفوز الكبير الذي حققه في الجولة الماضية على حساب حتا 5-1، وتخطى به آثار الخسارة السابقة أمام الوصل، ومعززاً بمعنويات الأداء الطيب في المباراة رغم غياب اثنين من الأجانب، وظهور المواطنين بمستوى متميز.

وربما يكون ذلك الأداء دافعاً للإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب «العميد» في التمسك بخوض مباراة الليلة بتشكيلة مباراته الماضية، من دون إجراء تغييرات كبيرة، في محاولة منه لتثبيت الفريق للمرة الأولى، منذ انطلاق الدوري لظروف الغيابات، وربما يكون التغيير الوحيد في عودة اللبناني جوان العمري لتدعيم الدفاع، بعد انتهاء إيقافه، والذي غاب بسببه عن مباراة «الإعصار»، فيما يستمر غياب المغربي عبد العزيز برادة للإصابة.

وعلى الجانب الآخر، تمثل المباراة أهمية قصوى لشباب الأهلي دبي، بعدما عجز عن الفوز في آخر 4 مباريات له، سقط خلالها في فخ التعادل، وبدأت تتسرب روح اليأس، بأن الفريق غير قادر على المنافسة على اللقب، في ظل فقدان العديد من النقاط، فضلاً عن حالة «العقم التهديفي» الذي أصاب مهاجميه، لدرجة عدم إحراز سوى هدف في 4 مباريات، وتحديداً في مباراته الأخيرة أمام دبا الفجيرة التي انتهت بالتعادل 1-1، وقبلها 3 مباريات متتالية، فشل خلالها «الفرسان الثلاثة» في زيارة شباك الشارقة والوحدة والجزيرة!ويعول الروماني أولاريو كوزمين على خبرة لاعبيه، وعودة حاسة التهديف إلى مهاجمه المتميز ماكيتي ديوب الذي نجح في التسجيل خلال المباراة الماضية، بعد صيام 3 مباريات متتالية، وهو ما لم يحدث معه من قبل، وربما دخول السنغالي موسى سو «الفورمة» يسهم في التخلص من «الكابوس الهجومي».