«شتيجن 23» ينصب الجدار الحديدي

دبي (الاتحاد)

أثبت الألماني مارك أندريه تير شتيجن أنه الجدار الحقيقي لبرشلونة هذا الموسم، بعدما لعب دوراً هاماً بثلاثة تصديات حاسمة أمام يوفنتوس الإيطالي ليلة أمس الأول، ليصل الحارس إلى 23 تصدياً من أصل آخر 24 تسديدة بين الخشبات الثلاث لمرمى فريقه هذا الموسم.

ووسط حالة الفراغ التي يخلفها غياب بعض الأسماء في تشكيلة برشلونة، وتحديدا الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو واهتزاز مستوى جيرارد بيكيه، تحول الألماني ليصبح المنقذ الحقيقي لفريقه، علماً أنه قاده للتعادل السلبي في ملعب «السيدة العجوز»، لتصبح المرة الأولى التي لا ينجح فيها يوفنتوس بالتسجيل على ملعبه بعد 34 مباراة متتالية، هز فيها الشباك في الملعب الذي يحمل مسمى جديدا الموسم الحالي وهو «أليانز».

وجاء تألق الحارس في توقيت مثالي لبرشلونة الذي اكتفى بهدف واحد فقط في آخر 5 مباريات، خاضها خارج دياره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن هذا الهدف جاء بالخطأ من مدافع سبورتينج لشبونة في مرمى فريقه، لينجح الألماني بمنح فريقه نقاطا ثمينة وضعته على رأس ترتيب المجموعة. يذكر أن هذا التعادل جعل برشلونة أكثر فريقاً يحقق التعادلات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بواقع 55 مرة، متقدماً على مانشستر يونايتد الإنجليزي 54 مرة ثم يوفنتوس وميلان الإيطاليان 49 مرة.