«شتيجن 23» ينصب الجدار الحديدي

دبي (الاتحاد)
أثبت الألماني مارك أندريه تير شتيجن أنه الجدار الحقيقي لبرشلونة هذا الموسم، بعدما لعب دوراً هاماً بثلاثة تصديات حاسمة أمام يوفنتوس الإيطالي ليلة أمس الأول، ليصل الحارس إلى 23 تصدياً من أصل آخر 24 تسديدة بين الخشبات الثلاث لمرمى فريقه هذا الموسم.
ووسط حالة الفراغ التي يخلفها غياب بعض الأسماء في تشكيلة برشلونة، وتحديدا الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو واهتزاز مستوى جيرارد بيكيه، تحول الألماني ليصبح المنقذ الحقيقي لفريقه، علماً أنه قاده للتعادل السلبي في ملعب «السيدة العجوز»، لتصبح المرة الأولى التي لا ينجح فيها يوفنتوس بالتسجيل على ملعبه بعد 34 مباراة متتالية، هز فيها الشباك في الملعب الذي يحمل مسمى جديدا الموسم الحالي وهو «أليانز».
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