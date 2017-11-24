هاينكس يكتب تاريخاً جديداً بـ «العلامة 8»

دبي (الاتحاد)

واصل يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ الألماني، كتابة تاريخه الخاص به، تحديداً حينما أصبح أول مدرب ألماني يحقق 8 انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا، حيث أكمل المدرب مسيرته الرائعة من حيث توقف سابقاً قبل 4 سنوات، حينما قرر الاعتزال عقب التتويج بلقب هذه المسابقة.

وبعد أسبوع حافل بلغ فيه هاينكس الانتصار رقم 500 في مسيرته كلاعب ومدرب في الدوري الألماني، منذ بدأ عام 1965، تحول هاينكس إلى المسابقة الأوروبية لينثر مفعول السحر، الذي أعاد هيبة البايرن مجدداً، عقب انطلاقة متعثرة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ونجح هاينكس في إعادة تألق «الحرس القديم» في الفريق، ومنهم الهولندي آرين روبن الذي خاض ليلة أمس الأول مباراته الأوروبية رقم 64 بقميص البايرن، ليعادل رقم لوثار ماتيوس، وسط تألق البولندي ليفاندوفيسكي الذي رفع مجموع أهدافه منذ الموسم الماضي إلى 66 هدفاً، وأكد أنه من المهاجمين القادرين على إعادة البايرن للطريق الصحيح.