هازارد: موعد الرحيل لم يأت بعد

أنور إبراهيم (القاهرة)

يتردد اسم النجم الدولي البلجيكي إيدن هازارد كثيراً، مع اقتراب كل فترة انتقالات سواء كانت شتوية أو صيفية، كأحد النجوم الذين سيتركون أنديتهم للانتقال إلى أحد الأندية الأخرى، ويمر «الميركاتو» تلو الآخر، ولا يحدث شيء ويبقى هازارد في ناديه الإنجليزي تشيلسي، والذي يلعب له منذ عام 2012. وإزاء استمرار «نغمة الرحيل» التي تلعب عليها وسائل الإعلام الأوروبية بوجه عام والإنجليزية على وجه الخصوص، أكد هازارد أنه ليس ضد الاستمرار مع ناديه حتى نهاية عقده في 2019، وقال: إنني في غاية السعادة في هذا النادي، ومازال أمامي عامان على انتهاء عقدي، وعندما أشعر بالرغبة في الرحيل، فسوف أرحل، ولكنني ما زلت أدين بالولاء للبلوز.

ورداً على سؤال لقناة بلوس الفرنسية عما إذا كان لا يرغب في البحث عن «تحد جديد» مع النادي الذي حصل على بطولة كأس أوروبا للأندية أبطال الدوري «الشامبيونزليج» مرتين متتاليتين «ريال مدريد»، قال هازارد: كل عام تتردد إشاعات بشأني، البعض يقول إنني سألعب لباريس سان جيرمان وأبقى في تشيلسي، والبعض الآخر يقول سألعب لبرشلونة وأبقى.. والبعض الثالث يربطني باتفاق سري مع ريال مدريد.. ورغم كل هذه الإشاعات أبقى هنا مع «البلوز».. وحتى في النادي اللندني يحدثني البعض عن موعد الرحيل، ويقولون إنه اقترب، ولكنني ما زلت موجوداً هنا، وأكرر أنني سعيد بوجودي في لندن.

جدير بالذكر أن النادي الذي يرتبط اسمه كثيراً بالرغبة في التعاقد مع هازارد هو نادي ريال مدريد، بسبب تصريحات النجم البلجيكي في أكثر من مناسبة، عن إعجابه واحترامه وتقديره الشديد للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، وقوله بأنه مثله الأعلى في كرة القدم، ويتمنى التدريب تحت قيادته يوماً ما.