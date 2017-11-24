البنزرتي يقسو على الأفريقي بثلاثية

تونس(د ب أ)

فاز النادي البنزرتي على ضيفه النادي الأفريقي 3/‏ 1، ضمن منافسات المرحلة ال 11 لبطولة الدوري التونسي.

وواصل البنزرتي عروضه الجيدة هذا الموسم، معززاً موقعه في المركز الثاني في الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين خلف الترجي «المتصدر». وسجل زياد العونلي هدفاً مبكراً للبنزرتي، وضاعف فراس بالعربي النتيجة، ثم أضاف محمد يكن الهدف الثالث عبر ركلة جزاء.

وسجل صابر خليفة هدف الشرف للأفريقي، ليتجمد رصيد الفريق عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز الصفاقسي على مضيفه اتحاد بن قردان بهدف سجله حسام اللواتي، فيما خيم التعادل السلبي على مباراة ترجي جرجيس وضيفه شبيبة القيروان.

ويحتل الصفاقسي المركز الرابع بـ17 نقطة، بينما يقبع بن قردان في المركز الأخير بنقطة واحدة، وقبله ترجي جرجيس بأربع نقاط.