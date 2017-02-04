  • السبت 07 جمادى الأولى 1438هـ - 04 فبراير 2017م
  02:57     الخطوط الجوية الفرنسية تسمح بصعود ركاب من الدول السبع إلى أميركا    

نيكي يغلق مستقراً في تعاملات متقلبة
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

طوكيو (رويترز)

استقر مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام تعاملات متقلبة أمس، مع ترقب المستثمرين صدور التقرير الشهري للوظائف الأميركية، والذي يعطي دلائل على آفاق سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بينما سجلت أسهم البنوك أداء متفوقاً بدعم من ارتفاع العوائد. واستقر مؤشر نيكي القياسي دون تغيير يذكر ليغلق عند 18918.20 نقطة بعدما تذبذب بين الصعود والهبوط خلال الجلسة.

وخسر المؤشر 2.8% على مدى الأسبوع. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1514.99 نقطة، بينما صعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.2%، عند 13576.07 نقطة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا