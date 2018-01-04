«نخيل» توقع عقداً بقيمة 385 مليون درهم لبناء منتجع شاطئي بجزر ديرة

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة نخيل للتطوير العقاري وشركة ريو للفنادق والمنتجعات الإسبانية عقد تشييد بقيمة 385 مليون درهم لبناء منتجع شاطئي بطاقة 800 غرفة ومتنزه مائي في جزر ديرة بدبي.

ووفق ما ذكرته الشركة في بيان أمس، من المقرر استكمال العمليات الإنشائية بالمنتجع في غضون عامين على أن يتم تسليم المنتجع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 670 مليون درهم في العام 2019، وستتولى عملية تشييده مجموعة بن لادن للمقاولات، التي تم اختيارها من بين 10 مقاولين قدموا عروضهم للمشروع.

وبلغ إجمالي العقود الإنشائية التي منحتها شركة «نخيل» في مجال البنية التحتية والتشييد في جزيرة ديرة نحو 8 مليارات درهم، وسيكون هناك المزيد العقود خلال العام الجاري.

وقالت الشركة إنه في إطار هذا المشروع المشترك، ستقدم «نخيل» و»ريو» مفهوماً جديداً للضيافة في دبي، يركز على تقديم شقق فندقية شاطئية للعائلات بأسعار مناسبة. وسيكون المشروع أول منتجع لشركة «ريو» في منطقة الشرق الأوسط، وواحداً من أكبر فنادق دبي من حيث مساحة الغرف.

ولدى شركة «ريو» ما يقرب من 100 فندق بطاقة 45 ألف غرفة في 19 دولة. وتستقطب هذه الفنادق أكثر من 4 ملايين نزيل سنوياً وتوفر فرص عمل لحوالي 27 ألف شخص. وتعتبر «ريو» واحدة من سلاسل الفنادق الأكثر شعبية في منطقة البحر الكاريبي وثاني أكبر الفنادق في إسبانيا من حيث الإيرادات.