«نخيل» توقع عقداً بقيمة 385 مليون درهم لبناء منتجع شاطئي بجزر ديرة

دبي (الاتحاد)
وقعت شركة نخيل للتطوير العقاري وشركة ريو للفنادق والمنتجعات الإسبانية عقد تشييد بقيمة 385 مليون درهم لبناء منتجع شاطئي بطاقة 800 غرفة ومتنزه مائي في جزر ديرة بدبي.
ووفق ما ذكرته الشركة في بيان أمس، من المقرر استكمال العمليات الإنشائية بالمنتجع في غضون عامين على أن يتم تسليم المنتجع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 670 مليون درهم في العام 2019، وستتولى عملية تشييده مجموعة بن لادن للمقاولات، التي تم اختيارها من بين 10 مقاولين قدموا عروضهم للمشروع.
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وقالت الشركة إنه في إطار هذا المشروع المشترك، ستقدم «نخيل» و»ريو» مفهوماً جديداً للضيافة في دبي، يركز على تقديم شقق فندقية شاطئية للعائلات بأسعار مناسبة. وسيكون المشروع أول منتجع لشركة «ريو» في منطقة الشرق الأوسط، وواحداً من أكبر فنادق دبي من حيث مساحة الغرف.
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