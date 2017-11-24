  • الجمعة 05 ربيع الأول 1439هـ - 24 نوفمبر 2017م

نفى الاستقرار على دياز لخلافة باوزا

عزت: أمامنا متسع من الوقت للتعاقد مع مدرب جديد
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 24 نوفمبر 2017

الرياض (د ب أ)

نفي عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما تردد مؤخراً من أنباء حول إمكانية تولي الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال، تدريب المنتخب السعودي الأول، خلفاً لمواطنه إدجاردو باوزا الذي أقيل من منصبه.

وقال عزت: فكرة تعاقدنا مع رامون دياز مدرب فريق الهلال لقيادة المنتخب الأول في مونديال روسيا 2018 غير صحيحة.

وأضاف: منذ أن تعاقدنا مع باوزا كان هنالك معسكران، وقفنا خلالهما بشكل واضح على المنتخب، ورغبنا بالخروج منهما بهوية واضحة وطريقة أداء خاصة. وبعد أن قيمنا عمل باوزا على أرض الواقع، لم نجد هوية مقنعة للمنتخب السعودي، ولم يتجانس لاعبو الأخضر معه، ولم يكن مؤهلاً للاستمرار معنا خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص المدرب الجديد للأخضر، قال عزت: هنالك وقت كاف للتعاقد مع مدرب جديد، ندرس بعناية العديد من الخيارات، ويعكف على الدراسة الكثير من الفنيين، وسنعلن عن اسم المدرب الجديد فور الانتهاء من دراسة السير الذاتية المطروحة أمامنا.

وتطرق رئيس الاتحاد السعودي إلى استضافة مصر بطولة السوبر المصري السعودي، مؤكداً: الفريق الفائز سيتسلم اللقب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إذا أقيمت المباراة في مصر. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 