الظفرة يتصدر دوري الصالات بـ «النقطة 12»

دبي (الاتحاد)

فاز الظفرة على النصر 4-2، في الجولة الرابعة لدوري كرة قدم الصالات، واتحاد كلباء على خورفكان بهدف، ورفع الظفرة رصيده إلى 12 نقطة، وعزز انفراده بالصدارة، وتجمد رصيد النصر عند 6 نقاط، وقفز «النمور» إلى «الوصافة» وله 7 نقاط، مقابل 3 نقاط لخورفكان.

جاءت مباراة الظفرة والنصر قوية ومثيرة ومتكافئة، وشهدت تألقاً وظهوراً لافتاً لطاهر ناصر حارس الظفرة الذي استحق لقب رجل المباراة الأول، وتقدم النصر بهدف البرازيلي رودريجو، وأدرك حمد الشامسي التعادل للظفرة 1-1، وقبل نهاية الشوط الأول بسبع ثوان، يسجل حمدان الكثيري هدف الترجيح للظفرة 2-1، ومع بداية الشوط الثاني، يدرك مروان جاسم التعادل للنصر 2-2، ويأتي الرد القوي من البرازيلي باسورا لمصلحة الظفرة 3-2، وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، يغادر طارق أمام لاعب النصر المباراة مطروداً، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وبعدها بدقيقتين يضيف عمر كرمستجي الهدف الرابع، لينتهي اللقاء بفوز الظفرة على النصر 4-2.

وجاءت مباراة خورفكان وضيفه اتحاد كلباء متواضعة وضعيفة من النواحي كافة، وسيطر التعادل والأداء الممل والسلبي على أجواء المباراة، حتى نجح إبراهيم حميد لاعب اتحاد كلباء في خطف هدف الفوز قبل النهاية بعشرين ثانية فقط، معمقاً جراح خورفكان بخسارة قاسية.

وتقدم عبدالله عبدالباسط مدرب شباب الأهلي دبي ومساعده هيثم ربيع باستقالتهما من الإشراف على تدريبات الفريق، الذي يتذيل الترتيب من دون رصيد حتى قبل مباراته أمس مع مليحة، وخسر المركز الثالث في كأس الاتحاد، ويعتبر المدرب الإسباني فيليكس مدرب القادسية الكويتي السابق الأقرب لقيادة شباب الأهلي، ووصل فيليكس إلى دبي أمس لإكمال المفاوضات.

وقال عبدالله عبدالباسط: لابد من توجيه الشكر إلى حمد المري مشرف الفريق واللاعبين وليون مدرب اللياقة والنتائج لم تساعد الفريق في الفترة الماضية، وأنه مر بفترة صعبة، وسأكون أول مشجعيه من المدرجات، بعد أن تركت المنطقة الفنية.