اتحاد كلباء يستقبل لجنة الاحتراف

كلباء (الاتحاد)

استقبل اتحاد كلباء وفد لجنة الاحتراف بمجلس الشارقة الرياضي، وتهدف الزيارة إلى الاطلاع علي البنية التحتية بالنادي، من صالة رياضية على مستوى عالٍ ومجهزة بأحدث التقنيات والملاعب وصالات الألعاب الفردية الخاصة بالنادي، ووقف الوفد الذي ضم حسن عبد الوهاب رئيس اللجنة، وعدنان الطلياني نائب الرئيس، ومحمد خميس النقبي عضو ومقرر اللجنة، وعضوية عبد الله سلطان ومحسن مصبح وعدنان الحمادي وعلي العلي، على قطاع المراحل السنية والذي شهد ثورة كبيرة خلال الموسم، بدليل أن عدد لاعبيه في المواسم السابقة بلغ 200 لاعب فقط، ووصل إلى 600 لاعب هذا الموسم.

وأكد سيف سلطان المحزري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء أن أعداد المراحل السنية في تزايد، مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يدل على أن اتحاد كلباء يملك بيئة صالحة وجاذبة، وتنشئة أبنائه بطريقة صحيحة، من خلال التدريب والرعاية والاهتمام، والسنوات المقبلة سوف تشهد أول محترف إماراتي بالأندية الأوروبية من اتحاد كلباء، ومستقبل المراحل السنية مطمئن، لأن 4 فرق تتصدر الدوريات حالياً.