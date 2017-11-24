المنصوري: «السماوي» مطالب بالتركيز أمام المرمى

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مرزوق المنصوري إداري بني ياس، أن مواجهة الذيد اليوم، مهمة للغاية في مشوار «السماوي» الطامح إلى الفوز، وتخطي التعادل في المباراتين الماضيتين أمام اتحاد كلباء والفجيرة.

ويرى المنصوري أن اللحاق بركب الصدارة، والبقاء ضمن كوكبة الفرق التي تتقدم جدول الترتيب، يتطلب من اللاعبين السعي لاستغلال الفرص التي تتاح لهم في مباراة اليوم، مشيراً إلى أن بني ياس أدى بمستوى رائع في المباريات الماضية، خاصة على صعيد الهجوم، إلا أن التوفيق لم يحالفه أمام المرمى، ومن هنا فإن التركيز يجب أن يكون حاضراً في نصف ملعب المنافس، لافتاً إلى أن الثقة كبيرة للغاية بلاعبي الفريق، وقدرتهم على انتزاع الفوز.وحول استعدادات الفريق، أكد المنصوري أن الجهاز الفني درس الذيد على مدار الأسبوع الماضي، وأعرب عن أمله في أن يحظى «السماوي» بمؤازرة جماهيرية جيدة، مع تأكيده على أن المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق، مثل حال كل مباريات البطولة، في حين أن عودة يوسف جابر من الإصابة تمنح زملاءه دفعة معنوية كبيرة في المباراة.