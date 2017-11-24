الحمرية وخورفكان.. «الامتحان الصعب»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تشهد الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، 3 لقاءات مهمة، يستضيف خورفكان فريق الحمرية المتصدر، باستاد صقر بن محمد القاسمي، في الساعة الرابعة و35 مساءً، وهو توقيت مباراة دبا الحصن مع الفجيرة باستاد دبا الحصن، على أن تنطلق مباراة بني ياس مع الذيد بملعب الشامخة في الساعة 4.45 دقيقة مساءً، وتستكمل الجولة غداً بـ3 لقاءات أخرى، رأس الخيمة مع العربي، ومسافي مع اتحاد كلباء والعروبة مع مصفوت.

وتكتسب موقعة خورفكان والحمرية أهمية بالغة للفريقين، نظراً لاختلاف دوافعهما من اللقاء، ويدخله خورفكان وتفكيره في الفوز الأول الذي تأخر طويلاً، رغم التغييرات الفنية التي قامت بها إدارة النادي، وتعيين المدرب الوطني بدر صالح، بدلاً من التونسي محمد المنسي منذ الجولة الثالثة، ومع ذلك فإن خورفكان يحتل المركز العاشر برصيد نقطتين، بالتعادل مع العربي والذيد والخسارة من مصفوت، أما الضيوف يتصدرون ترتيب البطولة مناصفة مع اتحاد كلباء برصيد 7 نقاط، بعد التعثر الأخير أمام مسافي بالتعادل 1-1.

وتتلاقى طموحات الفريقين بالفوز بعد إخفاق الجولة الماضية، حيث يسعى الحمرية للوصول إلى النقطة العاشرة، ومواصلة رحلة صدارة المسابقة، والعودة من جديد إلى نغمة الانتصارات، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق، تحت قيادة المدرب العراقي جمال حمزة الذي أكد صعوبة اللقاء أمام خورفكان المطالب من جماهيره بالفوز، مشدداً على أهمية اللقاء بالنسبة لفريقه، خاصة أنه ينشد العودة من خورفكان بالنقاط الثلاث، وفق جاهزية كل اللاعبين.

ويملك الحمرية عدداً من اللاعبين المميزين، أبرزهم البرازيلي ماركوس فينينسوس هداف البطولة إلى الآن برصيد 4 أهداف، بالإضافة إلى المغربي كامل شافني الذي سجل هدفين، ورغم أن البرازيلي ماركوس صام عن التهديف في الجولة الماضية، فإنه يعتبر من أخطر المهاجمين، ويعول عليه الجهاز الفني كثيراً، في إنهاء الهجمات، والتسجيل في مرمى خورفكان.