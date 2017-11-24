مونديال المظلات جاهز لـ «القفز» في «سكاي دايف»

دبي (الاتحاد)

دخلت بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، مرحلة العد التنازلي للانطلاق رسمياً الاثنين المقبل بحفل افتتاح بنادي سكاي دايف دبي، على أن تبدأ المنافسات في اليوم التالي وتستمر حتى الأول من ديسمبر، وتقام ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني.

ويصل اليوم د. رينيه أونيل، رئيس الاتحاد الدولي للمظلات، لحضور الافتتاح ومنافسات البطولة، بجانب حفل عشاء الوفود المقرر له يوم الأربعاء المقبل، ومن المنتظر أن تتوالى الوفود المشاركة من 25 دولة، خلال الأيام المقبلة للتجهيز للمنافسات، ويشارك في البطولة 200 قافز ويمثل منتخبنا في الحدث 4 لاعبين.

وعقدت لجنة العلاقات العامة والمواصلات بالبطولة اجتماعاً برئاسة سالم أكرم الحوسني رئيس اللجنة، وبحضور موسى جمعة نائب رئيس اللجنة للعلاقات العامة، وعلي المرزوقي نائب رئيس اللجنة للمواصلات، وتم خلاله التأكيد على حسن استقبال الضيوف والتعامل الحضاري معهم وتسخير الإمكانات لراحتهم حتى يعودوا إلى بلادهم وهم يحملون صورة طيبة عن الإمارات.

وأكد سالم الحوسني أن أعضاء اللجان لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه الأحداث العالمية، ولكننا حرصنا على التأكيد مع جميع الأعضاء على ضرورة الظهور بالمظهر المشرف أمام الضيوف، لأننا نمثل الإمارات، وتبدأ مهمتنا من المطار وإنهاء إجراءات الضيوف ثم الانتقال إلى الفندق.

وأضاف: الحدث يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ46، ولا بد أن يشعر الضيوف بهذه الاحتفالات، وسنكون بانتظارهم في المطار ومعنا أعلام الدولة والورود لتقديمها لهم.

وقدم موسى جمعة شرحاً وافياً لطبيعة العمل بالمطار والمسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء لجنة العلاقات العامة، كما قدم علي المرزوقي شرحاً مماثلاً حول أعداد وخط سير الحافلات وسيارات كبار الشخصيات ومواعيد وتوقيتات الحافلات يوم حفل الافتتاح وطوال أيام المنافسات حتى عودة الضيوف.

كانت اللجنة الفنية قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الأمنية، بحضور العميد عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، رئيس اللجنة الأمنية بالبطولة، ومحمد يوسف رئيس اللجنة الفنية، وعبد الله مراد نائب رئيس اللجنة، وأحمد باني مسؤول الطائرات، وتم خلال الاجتماع شرح كل تفاصيل البطولة ومناقشة تفاصيل خطة التأمين وسلامة الضيوف من قافزين وضيوف البطولة. من جانبه، أكد عبد الرحمن أمين، مدير عام قنوات دبي الرياضية، جاهزية فريق العمل بقناة دبي الرياضية المكلف بنقل وقائع بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء.