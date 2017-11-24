«فري ستايل» تحت أضواء العرض الليلي

دبي (الاتحاد)

تدخل منافسات جائزة دبي الكبرى للدراجات المائية 2017 - الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم - اليوم مراحل التنافس مع إقامة سباقات المرحلتين الأولى والثانية على فترتين صباحية ومسائية، وذلك في شاطئ كايت بيتش في جميرا.

ويتنافس المشاركون في البطولة العالمية والتي تجمع 60 متسابقاً محترفاً في رياضة الدراجات المائية على ألقاب 4 فئات هي واقف محترفين وواقف سيدات محترفات وجالس محترفين والحركات الاستعراضية (فري ستايل).

وتبدأ المنافسات الصباحية بسباق فئة واقف محترفين رجال لمدة 20 دقيقة يعقبه سباق فئة محترفات واقف ثم محترفي جالس يعقب ذلك منافسات فئة المهارات المفتوحة «فري ستايل».

وتنطلق في الثالثة عصراً منافسات المرحلة الثانية، وتشمل نفس الفئات وبنفس الفترة الزمنية، ثم يخوض المشاركون المرحلة الثالثة في الجولة الرابعة وقبل الختامية عصر الغد، ويترقب الجميع اليوم إقامة العرض الليلي لفئة المهارات المفتوحة «فري ستايل» وتقام للمرة الأولى في دبي، حيث تأخذ المشاركة في هذا الحدث اهتمام المتسابقين أنفسهم لأن اللجنة المنظمة وللمرة الأولى قررت اعتماده ضمن نقاط الترتيب العام، وتجري المنافسات بداية من السابعة والنصف مساء ويستمر العرض لمدة نصف ساعة فقط بمشاركة أمهر أبطال هذه الفئة ومن بينهم بطل الإمارات راشد علي الملا والسلوفاكي ناك فلورجانكيك والإيطالي روبرتو مارياني.

وكانت الفترة الصباحية أمس قد شهدت إقامة التجارب الرسمية للمتسابقين والمتسابقات المشاركين والمشاركات في الحدث، وأسفرت عن تسجيل البريطاني جيمس بوشيل لأفضل توقيت في فئة جالس محترفين وحل محمد محسن في المركز الثامن، وتمكنت اللاتفية كريستا أوزاري من إحراز المركز الأول في تجارب فئة المحترفات واقف، بينما احتل البلجيكي كيونيتن بوسشي المركز الأول في المحترفين واقف، وحل سلمان يونس العوضي في المركز الحادي عشر.

من جانب آخر، تلقى النادي شكر وتقدير المتسابقين العالميين المشاركين في الجائزة، وذلك خلال الاجتماع التنويري الذي عقد على هامش الحدث في شاطئ كايت بيتش، وقال نيكولا دي سان جيرمانو رئيس مجلس إدارة شركة (إتش 2 أو) المروجة للبطولة أن وجود دبي في خريطة المنافسات يعد أمراً استثنائياً باعتبار أنها تعد الوجهة الأولى دائماً في عالم سباقات الرياضات البحرية منذ بداية التسعينيات.

ورحب محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة النادي باللجنة المشرفة على تنظيم سباقات بطولة العالم وجميع المشاركين، ونقل تحيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي ومجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، وقال: «تنظيم الحدث العالمي يأتي استمراراً للدور الفاعل والكبير الذي يقوم به النادي كإحدى الوجهات الرياضية المتميزة على الخارطة العالمية، مبيناً أن كرنفال الأحداث والفعاليات لا يتوقف في النادي، حيث تحفل روزنامة السباقات بالعديد من الأحداث والبطولات العالمية والمحلية المختلفة، وبعد أيام سيكون الجميع على موعد مع بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات».