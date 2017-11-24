«غنتوت» يحتفي بـالـ 46 على كأس روح الاتحاد

غنتوت (الاتحاد)

يحتفي نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بعد ظهر اليوم بملعبه الرئيس باليوم الوطني الـ46، وذلك برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتشهد الاحتفالية مباراة استعراضية على كأس «روح الاتحاد» تجمع فريقي روح الاتحاد وعام الخير 2017.

وأنهى النادي تجهيزاته للحدث من خلال فقرات المهرجان الرياضي المجتمعي، والتي تبدأ، بفتح الأبواب بالمجان أمام الجمهور، وسط مشاركة مفتوحة من المواطنين والمقيمين من عشاق اللعبة، ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات، ويقدم النادي بالتعاون مع العديد من الجهات ضيافة مجانية بمنطقة المطاعم التي ستتواجد على امتداد ملعب الاحتفال، وفي الثانية ظهرا تبدأ الفعاليات المجتمعية بمشاركة فرق الفنون الشعبية التي تقدم رقصة الحربية الاحتفالية ونماذج لتراث الإمارات الخالد ابتهاجا بتلك المناسبة.

ويقدم فريق الدرجات النارية المكون من 46 دراجة استعراضاً، وهي تحمل علم الدولة مشاركة في هذه المناسبة، بجانب عرض الصقارة واليولا مقدمة من نادي تراث الإمارات بجانب العديد من الفقرات الاحتفالية من مختلف الجهات التي تحرص على مشاركة النادي في كل الأحداث المجتمعية.

وتبدأ مراسم الاحتفال الرسمية في الخامسة مساء بعزف النشيد الوطني، مع وصول راعي الاحتفال وكبار المدعوين من المسؤولين، وضيوف الاحتفال الذين يتقدمهم الأمير محمد بن سعود بن فهد آل سعود، ويقوم راعي الحفل بإسقاط كرة المباراة التي تجمع بين فريقي روح الاتحاد وعام الخير 2017، ويقود فريق روح الاتحاد اللاعب الدولي عبدالله بن دسمال، ويضم الفريق خالد بن دري، راشد البواردي والمحترف لوكاس، أما فريق عام الخير 2017 يقوده فهد القبيسي، ويضم أحمد بن دسمال، ويوسف بن دسمال والمحترف فيليب.

عقب المباراة الاحتفالية الاستعراضية، سيتم تتويج الفريقين وطاقم الحكام الدولي، ويجري السحب على تذاكر مجانية سيتم توزيعها على الحضور والتي رصدت لها جوائز قيمة.

يشارك في الاحتفال مجموعة إشراقات السعودية، والتي تقوم بتقديم لوحة تذكارية من أسر شهداء السعودية لأسر شهداء الإمارات في مبادرة وفاء هي الأولى من نوعها، والتي تعبر عن عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، والتي قام بإعدادها والإشراف عليها مجموعة من المبدعات السعوديات.يشارك في رعاية الاحتفالية بجانب مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الدائم لنشاط النادي، والعديد من الشركات والجهات.