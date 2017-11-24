منى السهلاوي تحلق بذهبية الريشة الطائرة

رضا سليم (دبي)

أحرزت منى السهلاوي لاعبة إينوك، الميدالية الذهبية في مسابقة الريشة الطائرة فئة المواطنات، في منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، والتي تشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز غداً.

وحصلت منى السهلاوي على المركز الأول بعد فوزها على حنان أحمد من هيئة الصحة بدبي بشوطين مقابل شوط واحد في دور نصف النهائي، ثم فوزها على مريم الأميري من بلدية دبي بشوطين كاملين دون رد في المباراة النهائية، لتصبح مريم الأميري في المركز الثاني، وحلت حنان أحمد في المركز الثالث بعد فوزها على نادية بن خديم من هيئة الطرق والمواصلات بشوطين نظيفين في المباراة الترتيبية.

وفازت روبا كابيتيزكي من كليات التقنية بالمركز الأول لفئة المقيمات في نفس البطولة، بعد تغلبها على روبا فورجا من هيئة الصحة بدبي بشوطين في دور نصف النهائي، وفوزها على ميشال فيلار من هيئة كهرباء ومياه دبي بشوطين دون رد أيضاً في المباراة النهائية، لتحل ميشال فيلار في المركز الثاني، وجاءت روبا فورجا في المركز الثالث بعد فوزها على نويلون مونتوري من هيئة كهرباء ومياه دبي بشوطين دون رد.

وعلى صعيد منافسات الكرة الطائرة، فاز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الثالث بعد تغلبه على فريق النيابة العامة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-1، بنتائج أشواط (25 - 21 و25 - 19 و11- 25، و25 - 17)،

وفي منافسات بطولة كرة السلة فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات على فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 102 - 14، وضمنت الفوز بالميدالية البرونزية بعدما انحصر المركزان الأول والثاني بين النيابة العامة وديوا، وجاءت البرونزية برصيد 6 نقاط، متفوقاً على فريق البلدية الذي جاء في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، فيما جاء فريق الإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب في ذيل القائمة برصيد 3 نقاط حيث لم يفز في أية مباراة.

وفي منافسات كرة اليد، كان فريق هيئة كهرباء ومياه دبي قد حجز الميدالية البرونزية لصالحه بعد تفوقه على فريق هيئة الطرق والمواصلات 24 – 20 حيث أنهى مبارياته بالفوز في مباراتين وتعادل واحدة وخسارة واحدة، محققاً رصيد 9 نقاط ومسجلاً 78 هدفاً ومستقبلاً 61 هدفاً، بينما جاء فريق هيئة الطرق والمواصلات في المركز الرابع وتذيل فريق ورشة حكومة دبي قائمة الفرق بعد خسارة جميع المباريات التي خاضها برصيد 4 نقاط، ومسجلاً 56 هدفاً ومستقبلاً 147 هدفاً.

من جانبها، أعربت منى السهلاوي الفائزة بالمركز الأول في بطولة الريشة الطائرة عن سعادتها الكبيرة بالفوز بالميدالية الذهبية، وقالت: هذه هي المشاركة الخامسة لي في الدورة ولم أتغيب عن أية نسخة، وسعيدة لانتزاعي لقب البطولة أخيراً بعدما كنت في المرتبة الثانية في العامين الماضيين، ولم أكن أتوقع الصعوبة التي واجهتها للوصول إلى المباراة النهائية، لكن إصراري على الوصول للمركز الأول وتدريباتي المكثفة ساعداني على الفوز وتخطي جميع العقبات، حيث كنت أتدرب مرتين في الأسبوع رغم انشغالي الوظيفي، كما كان تدريبي ومشاركتي في ترايثلون دبي للسيدات الذي حصلت فيه على المركز الرابع فردي فئة المواطنات له عامل كبير في رفع لياقتي بشكل كبير ظهر جلياً في المنافسات.