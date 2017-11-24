منصور بن محمد يشارك في «مسيرة 24 ساعة»

رضا سليم (دبي)

شارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، صباح أمس، في انطلاقة النسخة الثانية لفعالية «مسيرة دبي للمشي 24 ساعة»، والتي تبلغ مسافتها 100 كلم، وتعد إحدى المبادرات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي، في منطقة الشاطئ بالجميرا، وهي المسيرة التي تأتي تنفيذاً لمبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في تعزيز تحدي اللياقة البدنية، ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة المجتمعية والنشاط البدني، وجعلها أسلوب حياة يومي على مدار العام.

شارك في المسيرة، اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وهلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، د. عبدالله الكرم المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، واللواء عبيد بن سرور رئيس اللجنة العمالية الدائمة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، بجانب عدد من الشخصيات المجتمعية والفنانين تقدمهم د. أحمد يعقوب المنصوري، سلطان بن الشيخ مجرن، والفنان فايز السعيد، وجين جاو رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة الى المئات من مختلف الجنسيات والأعمار. ووجه سعيد حارب، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لتفضله بالمشاركة في المسيرة التي تم تنظيمها للمرة الأولى بتوجيه من سموه، كما شارك سموه في النسخة الأولى أيضاً، كما تقدم أمين عام مجلس دبي الرياضي لكل رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الذين شاركوا في المسيرة.

وأكد مروان بن غليطة أن الفعالية هي استكمال لمبادرة تحدي دبي للياقة، والرياضة رسالة سامية لكل من يشارك فيها، ولها مردود إيجابي على الممارسين لها، والتجمع الرياضي في الحدث على أعلى مستوى، ويعزز قيمة الرياضة لدى الجميع ونشكر مجلس دبي على التنظيم الرائع بمشاركة للعديد من رؤساء الدوائر الحكومية في إمارة دبي، ومن الفئات والأعمار كافة.

وقال سامي القمزي، الحدث يعد تأكيداً على أهمية مثل هذه المبادرات، والتي تعلو من قيمة الرياضة، والممارسين لها، والمسيرة تعزز من قيمة الرياضة، وتعزز أيضا من قيمة دبي، كواحدة من أهم المدن نشاطاً في إطلاق مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إسعاد المقيمين على أرض الدولة، وتجعل من الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على صحتهم العامة، والأهم الاستمرار في الممارسة وتشجيع جميع فئات المجتمع على النشاط البدني، لجعل الرياضة أسلوب حياة. وأكد اللواء محمد سعيد المري، أن الرياضة الآن تحولت إلى ثقافة مجتمعية، والأحداث في كل مكان لا تتوقف، وتحدي دبي للياقة لن يكون شهراً واحداً، بل ممتداً على مدار شهور العام، ولدينا في شرطة دبي التحدي مستمر دون توقف.