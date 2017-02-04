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مسح: شركات منطقة اليورو تواصل أداءها القوي في بداية 2017
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تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

لندن (رويترز)

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن شركات منطقة اليورو استهلت عام 2017 بزيادة أنشطتها بنفس الوتيرة التي سجلتها في ديسمبر، والتي كانت الأعلى لها في عدة سنوات، فيما يشير تسارع نمو الطلب إلى أن الاتجاه الإيجابي سيستمر.

واستقرت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات عند مستوى ديسمبر البالغ 54.4 نقطة الذي لم يتجاوزه منذ مايو 2011، وكانت القراءة الأولية بلغت 54.3 نقطة. وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين المعنيين بقطاع الأعمال في آي.اتش.إس ماركت، «جاءت أحدث قراءة متوافقة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة فصلية بلغت 0.4% بما يشير إلى أن الاقتصاد يستهل عام 2017 بأداء قوي».

     
 

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