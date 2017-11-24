بويل يحذر من «وستهام مويز»

لندن (رويترز)

يشعر كلود بويل مدرب ليستر سيتي، بالحذر من رد فعل وستهام يونايتد، في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي اليوم، بعد تعيين ديفيد مويز مدرباً للمنافس منذ أيام قليلة.

وتولى مويز تدريب وستهام خلفا لسلافن بيليتش هذا الشهر، وخسر مباراته الأولى 2-صفر أمام واتفورد مطلع الأسبوع الجاري، ويخشى بويل أن ينتفض وستهام، ويحقق نتيجة إيجابية في استاد لندن، لمحاولة مصالحة جماهيره الغاضبة من النتائج المتواضعة.

وقال بويل للصحفيين: جماهير وستهام تريد رد فعل، نعرف هذا الفريق أنه سيحاول إظهار إمكانياته على أرضه.

وأضاف: عندما يأتي مدرب جديد يكون من المحتمل أن يظهر لاعبون مختلفون إمكانياتهم ومحاولة الفوز بأماكنهم في التشكيلة.وتابع: سنواجه فريقاً قوياً، ويجب أن نحافظ على تركيزنا لأن المباراة حاسمة بالنسبة لنا، وخسر ليستر، صاحب المركز 12، بنتيجة 2-صفر أمام مانشستر سيتي المتصدر يوم السبت الماضي، لتنتهي سلسلة من 6 مباريات بلا هزيمة في كل المسابقات.ولم يحقق وستهام في المقابل أي انتصار في آخر 5 مباريات بالدوري.