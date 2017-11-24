مصير بواش في أيدي شالكة

برلين (د ب أ)

يعلم بيتر بواش، المدير الفني للفريق الأول بنادي بروسيا دورتموند الألماني، أن نتيجة مباراة فريقه أمام ضيفه شالكة غداً ستحدد مستقبله مع الفريق.

وقال بواش: أعلم أنه يتعين علينا أن نتغلب على شالكة من أجل منصبي أيضاً، جاء هذا التصريح، عقب خسارة الفريق 1/‏‏‏ 2 أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي في دوري الأبطال، وبعد غياب طويل تمكن بيير إيمريك أوباميانج من التسجيل مجدداً لفريق دورتموند، ولكن هاري كين وسون هيونج مين حسما الأمر لتوتنهام في الشوط الثاني.

ويدخل فريق دورتموند مباراة شالكة، محققاً انتصاراً وحيداً فقط في آخر 9 مباريات في كل المسابقات، وهو الفوز على فريق ماجديبورج، المنافس بالدرجة الثالثة، في كأس ألمانيا، وودع دورتموند منافسات دوري الأبطال، وابتعد عن صدارة ترتيب الدوري الألماني، حيث يتأخر عن فريق بايرن ميونيخ، المتصدر، بفارق 9 نقاط بفضل الخسارة في 4 مباريات من آخر 5.

ولجعل الأمور أسوأ، يتفوق شالكة على فريق دورتموند في جدول الترتيب للمرة الأولى في أخر عامين ونصف العام، حيث يحتل المركز الثاني ولم يهزم في آخر 6 مباريات.

وتمكن دومينيكو تيديسكو المدرب الجديد لشاكله من جعل الفريق منافساً على المقاعد الأوروبية، بينما يجد بواش نفسه في مشكلة كبيرة منذ تولي تدريب الفريق في الصيف، قادماً من أياكس الهولندي لخلافة توماس توخيل.

واضطر فريق دورتموند للعب بأداء دفاعي سيئ من جانب كل خطوط الفريق، وهو الأمر الذي استمر أيضا في مباراة توتنهام، على الرغم من أن بوش دفع بتشكيلة دفاعية أكثر، وقال المهاجم ماريو جوتزه: ببساطة، يجب علينا الدفاع بشكل أفضل كفريق وكل منا يجب أن يتحمل مسؤولية هذا، لا يجب أن يتم السماح له بالحدوث كل ثلاثة أيام.

وقال بواش إن فريقه يفقد الثقة كلما استمر الأداء السيئ، وأكد ببساطة يجب أن نفوز بمباراة الديربي. وأضاف بواش: مباراة الديربي هي أفضل شيء ممكن أن يحدث لنا. الكل يعرف أهميتها- بالنسبة لجماهيرنا أيضاً.

الخبر السار لفريق دورتموند هو أنهم لم يخسروا في آخر 5 مباريات بالديربي، ويرجع آخر فوز حققه شالكة في مدينة دورتموند لأكثر من 5 سنوات وبالتحديد في أكتوبر 2012، والفوز بمباراة الديربي يجعل الجميع في دورتموند ينسى الماضي الأليم، وقال جونزالو كاسترو لاعب خط الوسط: يمكنك أن ترى أننا بحاجة للفوز، إذا حققنا انتصاراً على شالكة، سيتبخر ألم الأسبوع الماضي سريعاً.في نفس الوقت، يفكر قائد الفريق مارسيل شميلتزر في الجماهير التي طالبت بتحقيق الفوز في الديربي، عقب نهاية مباراة توتنهام.وقال شميلتزر: يجب أن نرد الجميل للجماهير التي واصلت دعمنا.