العثور على جثة رجل توفي قبل 4 سنوات في شقته

ذكرت تقارير إعلامية محلية، اليوم الخميس، أن اكتشاف جثة رجل في شقة بالعاصمة الإسبانية مدريد أصاب السكان المحليين بالصدمة بعدما اتضح أنه ظل ممددا دون أن ينتبه أحد لذلك طوال أربع سنوات من وفاته.
وقالت صحيفة "إلموندو" إنه تم اكتشاف الجثة عندما جاء مسؤولون إلى مقر سكنه لمعرفة سبب عدم سداد فواتير لسنوات.
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وتردد أن الاكتشاف الشنيع قد أحدث جلبة في منطقة "سان بلاس" شرق وسط مدريد، وترك الكثير من السكان المحليين يتساءلون عن عدم ملاحظة وجود جثة متوف خلال تلك الفترة الطويلة.
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ونقلت الصحيفة عن أحد السكان قوله: "أمر لا يصدق أننا عشنا أربع سنوات مع جثة".