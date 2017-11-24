ريم النقبي.. «المبتعث المتميز»

هناء الحمادي (أبوظبي)

قصة نجاح لم تخل من التحديات، لكن الإرادة القوية والعزيمة هما السببان لتفوق وتميز الطالبة ريم سليمان ناصر النقبي، التي حصلت على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والكهرباء في جامعة توكاي في اليابان، لتواصل مسيرة التفوق في مشروع التخرج حول صناعة «أنابيب النانو الكربونية» عن طريق البلازما في وسط سائل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حصلت على جائزة هيغاشي كونينوميا في فئة الثقافة، وتعد بذلك «ريم» أول عربية تحصل على هذه الجائزة.

اختيار التخصصات المميزة هو طموح النقبي، حيث كان لديها شغف كبير للبحث داخل الأجهزة الكهربائية، ومن شدة الفضول كان مصير معظم الأجهزة هي التفكيك لاكتشاف أسرارها وطريقة صناعتها وتركيبها، وتقول «عندما درست وحدة الكهرباء في منهج الفيزياء في الثانوية العامة جذبني هذا المجال، وأحببت التوغل في اكتشاف الكثير عن خباياه وأسراره، وكون اليابان من الدول الأولى والمتفوقة في المجال، حصلت على بعثة لاستكمال دراستي الجامعية، لتبدأ أولى خطوات المرحلة العلمية نحو تحقيق المستقبل والأمنيات.

مرحلة الدراسة

ولفتت النقبي إلى أن التخصص يشمل، «هندسة الكهرباء وهندسة الإلكترونيات»، كما أنه يدخل في مجال الطاقة المتجددة، ففي السنتين الأولى والثانية، من المرحلة الدراسية في الجامعة، يتم تعلم أساسيات الكهرباء والإلكترونيات من رياضيات وفيزياء وكيمياء ودوائر كهربائية، بينما في الثالثة، فيتم التطرق لدراسة توليد الطاقة والبرمجة، وفيها نختار معملاً في مجال الاهتمام وتبدأ فيه مشروع التخرج.