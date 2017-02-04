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هبوط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني
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تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

لندن (رويترز)

أظهر مسح يحظى بمتابعة وثيقة، نشرت نتائجه أمس، أن نمو قطاع الخدمات البريطاني تباطأ في يناير للمرة الأولى في أربعة أشهر، لينزل قليلاً عن متوسطه في الأمد الطويل في الوقت الذي تواجه فيه الشركات أكبر زيادة في التكاليف في أكثر من خمس سنوات.

وعلى نحو مفاجئ، فاق أداء الاقتصاد البريطاني بقية الاقتصادات الكبرى العام الماضي، مخالفاً تقديرات أولئك الذين توقعوا تضرر الاقتصاد فوراً من التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو. ويتركز الاهتمام حالياً على مدى المرونة التي سيبديها الاقتصاد هذا العام مع زيادة التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع الأسعار.

وعدل بنك انجلترا المركزي أمس الأول توقعاته للنمو في 2017 بزيادة حادة إلى اثنين في المئة، وهو ما يفوق بكثير توقعات معظم الاقتصاديين بعدما ألقى الضوء على تزايد قوة الاقتصاد العالمي ومرونة المستهلكين.

وتشير البيانات المنشورة إلى أن أي تباطؤ في الاقتصاد سيكون تدريجياً على الأرجح.

وهبط مؤشر ماركت «سي.آي.بي.إس» المجمع لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 54.5 الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى في 3 ثلاثة أشهر من 56.2 في ديسمبر الذي كان أعلى مستوى له في 15 شهراً، ليأتي عند الحد الأدنى لنطاق توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز». يأتي ذلك بعد انخفاضات سجلتها مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء الأصغر حجماً في وقت سابق هذا الأسبوع. ... المزيد
     
 

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