هبوط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني

لندن (رويترز)

أظهر مسح يحظى بمتابعة وثيقة، نشرت نتائجه أمس، أن نمو قطاع الخدمات البريطاني تباطأ في يناير للمرة الأولى في أربعة أشهر، لينزل قليلاً عن متوسطه في الأمد الطويل في الوقت الذي تواجه فيه الشركات أكبر زيادة في التكاليف في أكثر من خمس سنوات.

وعلى نحو مفاجئ، فاق أداء الاقتصاد البريطاني بقية الاقتصادات الكبرى العام الماضي، مخالفاً تقديرات أولئك الذين توقعوا تضرر الاقتصاد فوراً من التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو. ويتركز الاهتمام حالياً على مدى المرونة التي سيبديها الاقتصاد هذا العام مع زيادة التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع الأسعار.

وعدل بنك انجلترا المركزي أمس الأول توقعاته للنمو في 2017 بزيادة حادة إلى اثنين في المئة، وهو ما يفوق بكثير توقعات معظم الاقتصاديين بعدما ألقى الضوء على تزايد قوة الاقتصاد العالمي ومرونة المستهلكين.

وتشير البيانات المنشورة إلى أن أي تباطؤ في الاقتصاد سيكون تدريجياً على الأرجح.