حقن فروة الرأس.. أحدث صيحات «البوتكس»

القاهرة (الاتحاد)

ظهر اتجاه جديد في مراكز التجميل يحمل اسم «بلوتوكس»، ويعني حقن فروة الرأس بمادة البوتوكس لجعل الشعر يبدو مفروداً لفترة أطول من التي يصل إليها بعد استخدام المجفف الكهربائي.. وبعد استخدام البوتوكس لتقليل خطوط الوجه، وجعله أكثر شباباً، ظهرت قدرته على تقليل التعرق، وبدأ الكثيرون في حقنه تحت الإبط، وفي القدمين لتقليل مستويات العرق المفرطة.

وتقول طبيبة الأمراض الجلدية الأميركية ميشيل هنري، إنها بدأت وصف علاجات حقن البلوتوكس لعميلاتها، بعد أن أعربن عن انزعاجهن من تضرر شعرهن المجفف لأنهن يترددن على الصالات الرياضية، ويتعرقن كثيراً.

ووجدت النساء ذوات الشعر المجعد والهايش حلاً لمشكلاتهن بالفعل بسبب هذا الإجراء الذي يعمل عن طريق منع الاتصال بين نهاية العصب والغدة المسؤولة عن العرق.

ووفقاً لما ذكره موقع us magazine، فإن هذه الطريقة ليست بسيطة كما تبدو، بل تتطلب نحو 200 حقنة بعناية تحت بصيلات الشعر في الرأس الواحد حتى تشعر المرأة بتأثيرها المثبط للعرق، وليس من المفترض أن تكون مؤلمة، ولكن بلوتوكس قد يسبب الحكة قليلاً، وتستغرق الجلسة 20 دقيقة.