مصابة بالسرطان تنشئ «نادي الحب الذاتي»

أبوظبي (الاتحاد)
رفضت المدونة ميلي سميث، السماح لفقدان شعرها نتيجة العلاج الذي تتلقاه من مرض السرطان بزعزعة ثقتها بنفسها.. وكانت ميلي قد أنشأت حساباً على إنستغرام بعنوان «نادي الحب الذاتي» بهدف نشر الإيجابية وحب النفس، على الرغم من أنها تعاني سرطان عنق الرحم في المرحلة الرابعة.
وفي رسالة نشرها موقع huffington post كتبت ميلي لمتابعيها: لقد عانيت تساقط الشعر بسبب العلاج من قبل، ولكنه الآن أصبح يقع كخصل كاملة بسبب العلاج الكيميائي، ومن المحتمل أن أفقده كله».
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وأضافت أنه ليس الشعر ما يجعل المرأة جميلة، بل روحها الطيبة والرائعة هي التي تشرق مثل أشعة الشمس.
منشور ميلي على إنستغرام حصل على أكثر من 30 ألف إعجاب ومئات التعليقات التي مدحت قوتها وجمالها.