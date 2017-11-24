علي السبع.. تلميذ الريحاني والكسار

القاهرة (الاتحاد)

علي السبع.. ممثل سعودي مهم، له إسهامات كبيرة في عشرات الأعمال الفنية المتميزة سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما، إلى جانب العديد من الأعمال التوعوية، ولم تقتصر شهرته على السعودية فقط، ولكنها امتدت إلى سائر الدول العربية.

ولد في 4 مايو 1951، وظهرت موهبته التمثيلية حينما كان طالباً في الصفوف الابتدائية، حيث كان شغوفاً بكل ما يتصل بفن التمثيل المسرحي، فقرأ قصص نجيب الريحاني وجورج أبيض وعلي الكسار وتعلم منها، وكان يشارك في الأنشطة الثقافية المدرسية والأنشطة الكشفية التي أعطته حظوة لدى المدرسين، كما شارك في الكثير من المسرحيات واقتنى الكتب التي تناقش الدراما، والتحق بالتلفزيون السعودي كهاوٍ العام 1974.

«فارس من الجنوب»

شارك في مسلسل «جحا» للمخرج المصري نبيل عامر الذي رشحه بعده لمسلسل «فارس من الجنوب» مع نخبة من الفنانين السوريين والسعوديين، وجسد شخصية «شيخ قبيلة»، ولاقى دوره استحسان المتابعين، ثم انضم لجمعية الثقافة والفنون فرع الدمام، وحصل على دورة تعليمية في فن التمثيل على أيدي متخصصين في المسرح، وفي 1980 تعرف على الملحن المشهور صالح الشهري الذي كان معجباً بأدائه في بعض الأعمال، ورشحه لغناء مونولوج من ألحانه، وتأليف الشاعر على المصطفى بعنوان «بعدك صغيرون» بمناسبة أسبوع المرور، ثم غنى لمنتخب السعودية لكرة القدم «صفر الحكم» من كلمات وألحان محمد ريحان وأحمد إسحاق.

مسلسلات ناجحة

وشارك في بطولة عشرات المسلسلات الناجحة التي تنوعت بين البدوية والاجتماعية والكوميدية، ومنها: «خزينة»، و«حامض حلو»، و«عائلة أبوكلش»، و«الشاطر»، و«وجه بن فهرة»، و«ارتوى النخيل»، و«أهل الديرة»، و«البدوي فارس من الجنوب»، و«شاطئ الأمل»، و«الدوائر» وحامض حلو»، و«خلك معي»، و«الوهم»، و«صراع الأجيال»، و«العائلة»، و«أين الطريق»، و«تحت الصفر»، و«أيام لا تنسى»، و«الأزواج الطيبون»، و«زمن الأقوياء»، و«حكاية وعبرة»، و«سر الليل»، و«عيال بحر»، و«اخوات موسى»، و«نقش الحنة»، و«دموع الرجال».

كما شارك في العديد من المسرحيات، منها: «تلميذ رغم أنفه»، و«عنبر أخو بلال»، و«بيت من ليف»، و«زواج بالجملة»، و«الكرة المضيئة»، و«هدام الدرية»، و«المليونير»، و«غابة الأصدقاء»، و«كماشة»، و«الزلزال»، و«شوشرة»، وشارك في بطولة عدد من الأفلام، منها «السلاحف» مع سمير غانم، و«الصاغة» مع كمال الشناوي، و«المليونيرة الصغيرة» مع نيللي ويوسف منصور، وشارك في تمثيل أفلام للتوعية سواء عن المرضى أو التغذية أو استخدام الأجهزة، وحصل على أكثر من 30 جائزة من مهرجانات مختلفة، منها قرطاج والقاهرة للإذاعة والتلفزيون والباحة والخليج، ودروع من التلفزيون السعودي والبحريني.