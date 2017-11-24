عبدالكريم عبدالقادر يصدح لـ «ليل السهارى»

سعيد ياسين (القاهرة)

«ودي أقول لك يا غالي اذكر ليالينا، واذكر سوالفنا وضحكنا وعيد ماضينا، بس إني خايف ودادِك ما عاد يذكرنا، ولا أسهرت في عيونك دمعة تنادينا، هو انت ناسينا، يشهد علينا ليل السهارى، اللي جمعنا داير مداره» مقدمة واحدة من أبرز الأغنيات الكويتية بشكل عام، والتي غناها بشكل خاص عبدالكريم عبدالقادر المولود في 1945، وجاءت بدايته على الموشحات الدينية، وتعاون في بداياته مع عبدالرحمن البعيجان، ثم مع عبدالرب إدريس وطلال مداح في العديد من أعماله المميزة.

أغنية

والأغنية واحدة من أجمل وأعذب الأعمال التي تعاون فيها الثلاثي خليفة العبدالله الخليفة شاعراً، وعبدالرحمن البعيجان ملحناً، وعبدالكريم عبدالقادر مغنياً، فهي أغنية شاعرية فيها خصوصية وجمالية اللحن الكويتي الأصيل الذي يعتمد على مقامات موسيقية تعبر عن البيئة الكويتية، وتعتمد في ألحانها على الفلكلور الشعبي الكويتي.

وقال الناقد الكويتي عبدالمحسن الشمري إن «ليل السهارى» حققت ومنذ سنوات طويلة، نجاحاً كبيراً على المستوى العربي، حيث غناها بعض مطربي الكويت في عواصم عربية عديدة خلال القرن الماضي، خصوصاً وأن الأغنية الكويتية نجحت بعد ستينيات القرن الماضي في فرض وجودها على الساحة العربية، وغنى بعض المطربين العرب الكبار ألحاناً كويتية، كما استعان بعض المطربين العرب بكلمات الشعراء في الكويت، وبرزت عشرات الأعمال الغنائية المحلية، التي لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال تتردد كلماتها.

نجاح

وأشار إلى أن الأداء العاطفي الذي يدخل القلوب ويحرك العواطف لعبدالكريم عبدالقادر كان أحد العوامل في نجاح الأغنية التي اختار كلماتها الشاعر الراحل خليفة العبدالله الخليفة من ديوان «ليل السهار» الذي صدر العام 1979، وتقول كلمات باقي الأغنية: كل يوم أقول اليوم يظهر قمر ليلي، وأعيش مع الماضي اللي يناديني، في صوتك الهامس من رمشك الناعس، أسهر وأنا حيران من شوقي للخلان، قولي أنا محتار وايدي على قليبي، أمر انكتب لي وصار مدري أنا اش بيدي، وقدم فيها ملحنها عبدالرحمن البعيجان لحناً استثنائياً، خصوصاً وأنه يعرف جيداً إمكانات صوت عبدالكريم، وهو ما جعله يقدم معه العديد من الأغنيات الناجحة التي تنوعت بين العاطفية والوطنية إلى جانب الرياضية، ومن أبرزها «ما نسيناه»، و«ليل السهارى»، و«نعم نحبك»، و«لا تسألوني من أحب»، و«وين مرساك»، و«حبه يا قلبي»، و«زوار»، و«والله ياني ولهان»، و«بالهون»، و«تعيش وتسلم»، و«تكون ظالم»، و«سر المحبة»، و«منزلك»، وغيرها.