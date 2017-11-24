منصور الفيلي في هوليوود من «خلف الكواليس»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم الممثل الإماراتي، منصور الفيلي في السينما أو التلفزيون، العديد من الأعمال التي نالت صدى كبيراً، إلى جانب بعض الأعمال الأخرى التي من المقرر عرضها أوائل العام الجديد ومشاركة بعضها في مهرجان «دبي السينمائي» في دورته الـ14 المقبلة، حيث أوضح أنه بعد أن لعب دور البطولة في الفيلم البوليوودي «ديشوم»، وكان أول ممثل إماراتي يدخل عالم «بوليوود السينمائي»، تم اختياره للمشاركة في بطولة فيلم أميركي عالمي بعنوان «Back Stage».

وصرح بأنه بعد أن حقق حلم عمره في الدخول إلى عالم بوليوود السينمائي بالفيلم البوليوودي «ديشوم» الذي عرض عام 2016 وصور أغلب مشاهده في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وشارك في بطولته كل من الممثلين البوليووديين المشهورين جون أبراهام وفاران دوهان، أنه سيدخل إلى عالم سينما هوليوود قريباً من خلال مشاركته في الفيلم الأميركي العالمي Back stage أو «خلف الكواليس»، الذي يتولى إخراجه ساشين أوغسطين، مؤكداً أنه سيتحدث عن تفاصيله، بعد الانتهاء من تصوير العمل.

الوصول إلى العالمية

وأشاد بنوعية الأعمال السينمائية التي قدمت في الفترة الأخيرة، وكانت من صنع الأيادي الإماراتية في عالم الإخراج والتمثيل، وقال: مع التطور الفني الكبير الذي تشهده الإمارات في عالم صناعة الفن السابع والدراما، أصبح الفنان الإماراتي لديه جميع الإمكانات للوصول إلى العالمية، بأدائه وفكره وإبداعه في عالمي الإخراج والتمثيل.