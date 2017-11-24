شمس: أغرد خارج السرب.. وأرفض «إعلام المصالح»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ابتعدت الفنانة شمس عن إجراء لقاءات صحفية وتلفزيونية في الآونة الأخيرة، بسبب ما وصفته بـ «إعلام المصالح»، والميل إلى رأي ومساندته لارتباط ذلك بمصلحة شخصية.. لكنها أكدت عدم تعميمها لذلك، فبرأيها أن هناك العديد من وسائل الإعلام، لديها مصداقية عالية في نشر المعلومات والحقائق كما هي، ولا تحاول تحقيق «ضربات إعلامية» على حساب الآخر.

وأكدت شمس أنها تعرف أهمية الإعلام بكل وسائله في إبراز مسيرة الفنانين، وتسليط الضوء عليهم وعلى أعمالهم التي تستحق الظهور عبر هذه الوسائل، لكنها بسبب محاولات البعض في الاصطياد في «الماء العكر» من أجل مصالح شخصية، قررت الابتعاد عن الإعلام والظهور في الوسائل الإعلامية المرئية والمكتوبة التي تعرفها جيداً.

وحول إذا كان هذا الابتعاد أثر بالسلب على ألبومها الغنائي الجديد «شقيت ثوبي»، أوضحت أنها لا تنكر أن بهذا الابتعاد كان له تأثير كبير في تسليط الضوء على الألبوم وتحقيقه الانتشار الأوسع، لكنها راضية تمام الرضا بما حققه خلال الفترة الأخيرة، لاسيما أن هناك بعض الأغنيات التي حققت نجاحاً وحصدت نسب مشاهدة عالية عبر «يوتيوب»، مثل أغنية «البوابة» التي وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحها.

ولفتت إلى أنها تعتز بألبوم «شقيت ثوبي» كثيراً الذي احتوى على 14 أغنية، وقالت: يعتبر من أقرب الألبومات إلى قلبي، لما يحتويه من أغنيات تلامس مشاعري وتقول ما في داخلي، وتعبر عن شريحة كبيرة من الشباب والفتيات، موضحة أنها تعبت في تجهيز هذا الألبوم كثيراً، حيث استغرق نحو عام للتحضير وتسجيل الأغنيات، التي تنوعت بين الخليجية والمصرية واللبنانية، منها «تسهر عيوني» و«يسعد صباحك» و«اهتم بي» و«سكر الجوال»، وتعاونت فيها مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين العرب والخليجيين، منهم: ملاك عادل ومحمد عصمت ومحمد عبد المنعم، مشيرة إلى أنها تعتز أيضاً بالأغنية اللبنانية «وعيت من جنوني» التي كتب كلماتها سمير نخلة ولحنها وسام الأمير.